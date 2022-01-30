"العثيم" يشكر أسرة "الدعجان" بالرس ويثمّن حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة

رفع عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، شكره وتقديره إلى الشيخ إبراهيم بن ناصر بن إبراهيم الدعجان، والشيخ عبدالله بن ناصر بن إبراهيم الدعجان، على الدعوة الكريمة وحفل الغداء الذي أُقيم على شرفه بدار الشيخ عبد الله الدعجان، بحضور حسين بن عبدالله العساف محافظ الرس، وعدد من الضيوف من القطاعين العام والخاص، والغرفة التجارية، ولفيف من رجال الأعمال والعمل الخيري والأهالي والأعيان.

وثمّن العثيم؛ حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها من قِبل أسرة الدعجان، ومن الحضور الكريم التي تعبر عن العلاقات الراسخة وقيم الود والتواصل الذي يجمع بين أبناء منطقة القصيم تحت رعاية ودعم أميرها الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.

وختم العثيم، تصريحاته بالدعاء أن يحفظ الله لبلادنا الغالية مملكة الإنسانية أمنها وسلامها واستقرارها تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "يحفظهما الله".