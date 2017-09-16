"مهارة" توزع أكثر من 100 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين

عن الربع الرابع من 2018م والربعين الأول والثاني من 2019م

وافق مجلس إدارة شركة "مهارة" للموارد البشرية على توزيع أرباح مرحلية نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من العام المالي 2018م والربعين الأول والثاني من العام المالي 2019م بمبلغ قدره 100.125 مليون ريال.

ومن المقرر أن تكون حصة السهم من التوزيع 2.67 ريال، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الأسمية 26.7%، علماً بأن عدد الأسهم المستحقة للأرباح هي "37.5 مليون سهم"، فيما سيعلن عن تاريخ التوزيع لاحقاً.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة شركة مهارة للموارد البشرية، يوم الأحد الماضي بمقر الشركة في برج مهارة بالرياض، بحضور رئيس مجلس الإدارة الشيخ سليمان بن عبدالعزيز الماجد وأعضاء مجلس الإدارة.

وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق وهو يوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر 2019م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

يأتي ذلك وفقاً لتفويض الجمعية العامة العادية بتاريخ 26/ 3/ 2019م لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية، وبناء على النتائج المالية الإيجابية.

من جهته، قال يوسف بن محمد القفاري عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "مهارة" للموارد البشرية: سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الأخير من العام المالي 2018 والربعين الأول والثاني من العام المالي 2019 يعود إلى ارتفاع ايرادات الشركة نتيجة النمو في ايرادات قطاع الأعمال، ومحافظة قطاع الأفراد على أدائه مدعوماً بنمو ايرادات برنامج خدمة.

وأضاف: شركة مهارة ستستثمر خبراتها التراكمية في إدارة الموارد البشرية وعلاقاتها الدولية وقدراتها في السوق في سبيل جعل قطاع الموارد البشرية السعودي نموذجاً ريادياً ومنافساً محلياً وإقليمياً، في الارتفاع بمستوى الكوادر المهنية.

وأردف: "مهارة" باعتبارها رائدة في قطاع الموارد البشرية، لديها الخطط والإرادة في أن تسعى للمساهمة بفعالية أكبر في جعل المملكة أحد أكثر الأسواق ريادة ومنافسة في العالم كجزء من رؤية السعودية 2030.