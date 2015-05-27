النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فتح القبول لحملة الشهادة الجامعية للدورة "51" بكلية الملك فهد الأمنية "ضباط"

من 17 إلى 22 شوال

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول لحملة الشهادة الجامعية "بكالوريوس" من التخصصات المطلوبة للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (51) بكلية الملك فهد الأمنية للعمل بعد التخرج في أحد القطاعات الأمنية، خلال المدة من يوم السبت الموافق 17 / 10 / 1442هـ حتى يوم الخميس الموافق 22 / 10 / 1442هـ الساعة التاسعة صباحاً.

ودعت الإدارة الراغبين بالالتحاق إلى الدخول عبر منصة "أبشر توظيف" بوزارة الداخلية، على الرابط: (https://jobs.sa).

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فتح القبول لحملة الشهادة الجامعية للدورة "51" بكلية الملك فهد الأمنية "ضباط"
سبق

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول لحملة الشهادة الجامعية "بكالوريوس" من التخصصات المطلوبة للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (51) بكلية الملك فهد الأمنية للعمل بعد التخرج في أحد القطاعات الأمنية، خلال المدة من يوم السبت الموافق 17 / 10 / 1442هـ حتى يوم الخميس الموافق 22 / 10 / 1442هـ الساعة التاسعة صباحاً.

ودعت الإدارة الراغبين بالالتحاق إلى الدخول عبر منصة "أبشر توظيف" بوزارة الداخلية، على الرابط: (https://jobs.sa).

26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442
04:51 PM

فتح القبول لحملة الشهادة الجامعية للدورة "51" بكلية الملك فهد الأمنية "ضباط"

من 17 إلى 22 شوال

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
24,166

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول لحملة الشهادة الجامعية "بكالوريوس" من التخصصات المطلوبة للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (51) بكلية الملك فهد الأمنية للعمل بعد التخرج في أحد القطاعات الأمنية، خلال المدة من يوم السبت الموافق 17 / 10 / 1442هـ حتى يوم الخميس الموافق 22 / 10 / 1442هـ الساعة التاسعة صباحاً.

ودعت الإدارة الراغبين بالالتحاق إلى الدخول عبر منصة "أبشر توظيف" بوزارة الداخلية، على الرابط: (https://jobs.sa).

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,072
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,733
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,594
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,320

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر
نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة