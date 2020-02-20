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"صعوبات التعلم" تعقد الاجتماع السادس للجمعية العمومية

لمناقشة زيادة مداخيل الجمعية وتقديم أفضل الخدمات المجانية

عقد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الخيرية لصعوبات التعلم، الاجتماع السادس بمقر الجمعية بالرياض، بحضور مندوب الوزارة محمد القب، ومحمد البيشي، وذلك لمناقشة زيادة مداخيل وأوقاف الجمعية حتى يتسنى لها تقديم أفضل الخدمات المجانية.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان، أن ثمرات هذا الاجتماع بإذن الله تعالى سوف تحقق زيادة في برامج وأنشطة الجمعية، وسيكون لها أثر كبير في استدامة الجمعية فترات أطول، وتقديم أفضل الخدمات لذوي صعوبات التعلم وأسرهم، في ظل حكومتنا الرشيدة رعاها الله تعالى.

وأعرب آل عثمان عن شكره وتقديره لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وجميع الحضور من الأعضاء المؤسسين والداعمين لهذا الكيان، الذي يحرص على تطبيق توجيهات وتعليمات الرئيس الفخري لهذه الجمعية، سمو الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله تعالى.

وأضاف أن الجمعية لديها الكثير من البرامج والخطط المستقبلية، التي تحقق آمال وطموح جميع المختصين والمختصات في مجال تدريس صعوبات التعلم، وكذلك أبنائنا وبناتنا من ذوي صعوبات التعلم حتى يتسنى لهم المشاركة الفعالة في خدمة الدين والوطن وأخيرًا على دروب الخير نلتقي دائمًا وأبدًا في سبيل مصلحة هذا الوطن والمجتمع الغالي.

الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم صعوبات التعلم الرياض

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"صعوبات التعلم" تعقد الاجتماع السادس للجمعية العمومية
سبق

عقد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الخيرية لصعوبات التعلم، الاجتماع السادس بمقر الجمعية بالرياض، بحضور مندوب الوزارة محمد القب، ومحمد البيشي، وذلك لمناقشة زيادة مداخيل وأوقاف الجمعية حتى يتسنى لها تقديم أفضل الخدمات المجانية.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان، أن ثمرات هذا الاجتماع بإذن الله تعالى سوف تحقق زيادة في برامج وأنشطة الجمعية، وسيكون لها أثر كبير في استدامة الجمعية فترات أطول، وتقديم أفضل الخدمات لذوي صعوبات التعلم وأسرهم، في ظل حكومتنا الرشيدة رعاها الله تعالى.

وأعرب آل عثمان عن شكره وتقديره لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وجميع الحضور من الأعضاء المؤسسين والداعمين لهذا الكيان، الذي يحرص على تطبيق توجيهات وتعليمات الرئيس الفخري لهذه الجمعية، سمو الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله تعالى.

وأضاف أن الجمعية لديها الكثير من البرامج والخطط المستقبلية، التي تحقق آمال وطموح جميع المختصين والمختصات في مجال تدريس صعوبات التعلم، وكذلك أبنائنا وبناتنا من ذوي صعوبات التعلم حتى يتسنى لهم المشاركة الفعالة في خدمة الدين والوطن وأخيرًا على دروب الخير نلتقي دائمًا وأبدًا في سبيل مصلحة هذا الوطن والمجتمع الغالي.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
10:26 PM

"صعوبات التعلم" تعقد الاجتماع السادس للجمعية العمومية

لمناقشة زيادة مداخيل الجمعية وتقديم أفضل الخدمات المجانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الخيرية لصعوبات التعلم، الاجتماع السادس بمقر الجمعية بالرياض، بحضور مندوب الوزارة محمد القب، ومحمد البيشي، وذلك لمناقشة زيادة مداخيل وأوقاف الجمعية حتى يتسنى لها تقديم أفضل الخدمات المجانية.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان، أن ثمرات هذا الاجتماع بإذن الله تعالى سوف تحقق زيادة في برامج وأنشطة الجمعية، وسيكون لها أثر كبير في استدامة الجمعية فترات أطول، وتقديم أفضل الخدمات لذوي صعوبات التعلم وأسرهم، في ظل حكومتنا الرشيدة رعاها الله تعالى.

وأعرب آل عثمان عن شكره وتقديره لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وجميع الحضور من الأعضاء المؤسسين والداعمين لهذا الكيان، الذي يحرص على تطبيق توجيهات وتعليمات الرئيس الفخري لهذه الجمعية، سمو الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله تعالى.

وأضاف أن الجمعية لديها الكثير من البرامج والخطط المستقبلية، التي تحقق آمال وطموح جميع المختصين والمختصات في مجال تدريس صعوبات التعلم، وكذلك أبنائنا وبناتنا من ذوي صعوبات التعلم حتى يتسنى لهم المشاركة الفعالة في خدمة الدين والوطن وأخيرًا على دروب الخير نلتقي دائمًا وأبدًا في سبيل مصلحة هذا الوطن والمجتمع الغالي.

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