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حملة تطعيم ضد الإنفلونزا تستهدف 2620 نزيلاً ونزيلة بسجن الطائف

دشنها المقدم "العجب" بمشاركة فرق ميدانية من الكوادر

دشن مدير إدارة سجن الطائف المقدم سعيد العجب، صباح اليوم حملة تطعيم ضدّ "الإنفلونزا الموسمية" بمقر السجن وبالتعاون مع مركز صحي مسرة تحت إشراف مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، تستهدف 2620 شخصاً من المنسوبين والنزلاء والنزيلات، وتم الانتهاء من تطعيم 1500 شخص كمرحلة أولية كما ستتواصل الجهود لاستهداف باقي النزلاء والنزيلات.

ويأتي ذلك مواصلة للجهود الميدانية للحملة الشاملة للتطعيم ضد "الإنفلونزا الموسمية" والتي انطلقت يوم الجمعة الماضي، بجوامع الطائف من خلال "54" فرقة إسعافية و"331" ممارساً صحياً ومسعفاً انطلقوا من 15 مستشفى و121 مركزاً صحياً.

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حملة تطعيم ضد الإنفلونزا تستهدف 2620 نزيلاً ونزيلة بسجن الطائف
سبق

دشن مدير إدارة سجن الطائف المقدم سعيد العجب، صباح اليوم حملة تطعيم ضدّ "الإنفلونزا الموسمية" بمقر السجن وبالتعاون مع مركز صحي مسرة تحت إشراف مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، تستهدف 2620 شخصاً من المنسوبين والنزلاء والنزيلات، وتم الانتهاء من تطعيم 1500 شخص كمرحلة أولية كما ستتواصل الجهود لاستهداف باقي النزلاء والنزيلات.

ويأتي ذلك مواصلة للجهود الميدانية للحملة الشاملة للتطعيم ضد "الإنفلونزا الموسمية" والتي انطلقت يوم الجمعة الماضي، بجوامع الطائف من خلال "54" فرقة إسعافية و"331" ممارساً صحياً ومسعفاً انطلقوا من 15 مستشفى و121 مركزاً صحياً.

05 نوفمبر 2018 - 27 صفر 1440
08:23 PM

حملة تطعيم ضد الإنفلونزا تستهدف 2620 نزيلاً ونزيلة بسجن الطائف

دشنها المقدم "العجب" بمشاركة فرق ميدانية من الكوادر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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دشن مدير إدارة سجن الطائف المقدم سعيد العجب، صباح اليوم حملة تطعيم ضدّ "الإنفلونزا الموسمية" بمقر السجن وبالتعاون مع مركز صحي مسرة تحت إشراف مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، تستهدف 2620 شخصاً من المنسوبين والنزلاء والنزيلات، وتم الانتهاء من تطعيم 1500 شخص كمرحلة أولية كما ستتواصل الجهود لاستهداف باقي النزلاء والنزيلات.

ويأتي ذلك مواصلة للجهود الميدانية للحملة الشاملة للتطعيم ضد "الإنفلونزا الموسمية" والتي انطلقت يوم الجمعة الماضي، بجوامع الطائف من خلال "54" فرقة إسعافية و"331" ممارساً صحياً ومسعفاً انطلقوا من 15 مستشفى و121 مركزاً صحياً.

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