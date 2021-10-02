ويأتي حادث هذه الشاحنة بعد الحادث المروري الذي تسببت فيه شاحنة قبل أيام بالمدينة المنورة، وتوفي على إثره أربعة أشخاص وأصيب خمسة آخرون.

تباشر الجهات المعنية حادثًا مروريًّا لشاحنة في حي الجرف بالمدينة المنورة، وما زالت الفِرَق متواجدة بالموقع.

الجهات المعنية تُباشر حادثًا مروريًّا لشاحنة في "جرف المدينة" خالد الشاماني سبق 2021-10-02 تباشر الجهات المعنية حادثًا مروريًّا لشاحنة في حي الجرف بالمدينة المنورة، وما زالت الفِرَق متواجدة بالموقع. ويأتي حادث هذه الشاحنة بعد الحادث المروري الذي تسببت فيه شاحنة قبل أيام بالمدينة المنورة، وتوفي على إثره أربعة أشخاص وأصيب خمسة آخرون.

02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443 02:22 PM

الجهات المعنية تُباشر حادثًا مروريًّا لشاحنة في "جرف المدينة" بعد حادث مروع وقع قبل أيام وخلّف 4 وفيات و5 مصابين





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تباشر الجهات المعنية حادثًا مروريًّا لشاحنة في حي الجرف بالمدينة المنورة، وما زالت الفِرَق متواجدة بالموقع.

ويأتي حادث هذه الشاحنة بعد الحادث المروري الذي تسببت فيه شاحنة قبل أيام بالمدينة المنورة، وتوفي على إثره أربعة أشخاص وأصيب خمسة آخرون.