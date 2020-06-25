"المودة بمكة" تطلق منصة ترابط لرعاية الأرامل والمطلقات وتمكينهن بالدورات المهنية

استعرض "السمنودي" أداء المجلس في خدمة 209,273 مستفيداً خلال دورته الثانية

أقر مجلس إدارة جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة إطلاق منصة "ترابط" لرعاية الأرامل والمطلقات والذي يهدف إلى رعايتهن وتمكينهن حرفياً عبر الدورات المهنية المتخصصة لمساعدتهم على الترويج لمنتجاتهم والتسويق لها للحصول على مصدر دخل وتحويلهم من الاحتياج إلى الإنتاج.

وتفصيلاً، أقر المجلس نشر دراستين بحثيتين، الأولى حول معدلات الزواج والطلاق والثانية حول الدوافع النفسية والاجتماعية التي تؤدي إلى زيادة استهلاك الأسرة.

وبدأ رئيس مجلس الإدارة المهندس فيصل السمنودي كلمته بشكر الأعضاء وفريق عمل الجمعية على ما تحقق خلال النصف الأول من العام 2020م في مختلف المبادرات وعلى الصعيد الاجتماعي والمؤسسي والاقتصادي، وتم استعراض أداء المجلس في دورته الثانية من عام 2020-2015م حيث قامت المودة خلال هذه الدورة بخدمة 209,273 مستفيداً وحصد 10 جوائز محلية وإقليمية.

ومن ناحيته، قدّم زهير المرحومي نائب مجلس الإدارة نبذة عن تقرير الأداء لبرامج ومبادرات الجمعية ومنها مبادرة بناء القدرات قدمت المودة مجموعة كبيرة من الدورات والأمسيات استفاد منها 9,168 متدرباً ومتدربة، وفي مبادرة الدعم النفسي وتقديم الاستشارات الأسرية تم خدمة 8,498 مستفيداً، واهتمت المودة بتثقيف الأسرة ونشر الوعي وذلك بتقديم 109 منتج توعوي تنوعت بين الأدلة والرسائل التوعوية والإنفوجرافيك، وقامت المودة بتقديم المساعدات والسلال الغذائية للأسر المتضررة من الأزمة استفاد منها 14,781 أسرة.

واستعرض المجلس خط الإنتاج للكمامة القماشية التي بدأت العمل عليه أكاديمية الحياة لتمكين المرأة إحدى مبادرات المودة، بمشاركة الأسر المنتجة التي تقوم بتصنيع الكمامة بأعلى المواصفات الطبية حيث يتم استهداف إنتاج 20,000 كمامة شهرياً يتم تسويقها للشركات، وكما اطلع المجلس على جدول أعمال وموعد اجتماع الجمعية العمومية رقم 10 لجمعية المودة الذي سيتم انعقاده في الشهر القادم.

وبيّن المهندس فايز الحربي المشرف المالي على جمعية المودة خارطة الاستدامة الاقتصادية حيث تم توضيح ما وصل إليه صندوق الأسرة الوقفي وكذلك عرض الأصول الاستثمارية للجمعية وتأسيس الشركة الاستثمارية وأيضاً تدشين المتجر الإلكتروني، وفي محور الدراسات أقر المجلس نشر دراسة معدلات الزواج والطلاق الذي قام بالعمل عليها مركز الدراسات والأبحاث بالجمعية وتقوم هذه الدراسة بتحليل معدلات الزواج والطلاق بالمملكة العربية السعودية للفترة (2015 – 2019م)، كذلك إطلاق دراسة الدوافع النفسية والاجتماعية التي تؤدي إلى زيادة السلوك الاستهلاكي للأسرة وهي كانت عن مشاركة جمعية في منتدى استقرار الثاني (2020) والذي كان بعنوان السلوك الاستهلاكي للأسرة السعودية وأثره على استقرارها.