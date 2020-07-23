مستجدات "كورونا" في فلسطين.. 596 إصابة جديدة و3 وفيات

حصيلة الحالات النشطة 8.411

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم (الخميس)، بتسجيل 596 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وثلاث وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، أن معظم الإصابات الجديدة كانت في القدس، التي سجلت 305 إصابات فيما سجلت محافظة الخليل 167 إصابة وتوزعت باقي الإصابات بين محافظات بيت لحم ونابلس وطوباس وطولكرم وسلفيت وقلقيلية وأريحا والأغوار وجنين.

وأضافت أن من بين المصابين هناك 16 حالة في غرف العناية المكثفة، بينها 5 حالات موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الحالات النشطة منذ انتشار الفيروس في مارس (آذار) الماضي وصلت إلى 8.411، فيما ارتفع عدد حالات التعافي إلى 3.394، وحالات الوفاة إلى 70.