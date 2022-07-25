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"الأرصاد" رياح مثيرة للغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على مكة والمدينة وجازان وعسير

عوالق ترابية على الرياض والشرقية.. وسماء غائمة بـ3 مناطق وسحب رعدية في المرتفعات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، جازان وعسير خاصةً الأجزاء الساحلية منها (قد تصل إلى شبه انعدام على الطريق الساحلي بين جدة وجازان)، كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، وتكون السماء غائمة جزئياً على مناطق جازان، عسير والباحة قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية على مرتفعات تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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"الأرصاد" رياح مثيرة للغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على مكة والمدينة وجازان وعسير
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، جازان وعسير خاصةً الأجزاء الساحلية منها (قد تصل إلى شبه انعدام على الطريق الساحلي بين جدة وجازان)، كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، وتكون السماء غائمة جزئياً على مناطق جازان، عسير والباحة قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية على مرتفعات تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
08:28 AM

"الأرصاد" رياح مثيرة للغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على مكة والمدينة وجازان وعسير

عوالق ترابية على الرياض والشرقية.. وسماء غائمة بـ3 مناطق وسحب رعدية في المرتفعات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، جازان وعسير خاصةً الأجزاء الساحلية منها (قد تصل إلى شبه انعدام على الطريق الساحلي بين جدة وجازان)، كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، وتكون السماء غائمة جزئياً على مناطق جازان، عسير والباحة قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية على مرتفعات تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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