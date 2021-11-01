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"بايدن": مكافحة التغير المناخي من خلال الاقتصاد الأخضر ستوفر ملايين الوظائف

تعهد بتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 50 % بحلول 2030

ذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الاثنين)، أن مكافحة التغير المناخي تعد فرصة رائعة للاقتصاد؛ لأن الاقتصاد الأخضر سيوفر ملايين الوظائف.

وتعهد بتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة في الولايات المتحدة، بنسبة تتراوح بين 50 و52 في المائة بحلول عام 2030، من المستويات التي كانت عليها في عام 2005.

كما تعهد "بايدن" خلال كلمته في مؤتمر المناخ بجلاسكو في أسكتلندا بمساعدة كل دول العالم خصوصًا الدول النامية، بتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وفقًا لـ"فرانس 24".

وبيّن أن الولايات المتحدة ستزيد مساهماتها المالية الخاصة بدعم الدول النامية في مواجهة التغيرات المناخية بنحو أربع مرات حتى 2022.

ودعا الرئيس الأمريكي إلى إطلاق عقد جديد من الطموحات والابتكارات، للحفاظ على مستقبل البشرية المشترك.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"بايدن": مكافحة التغير المناخي من خلال الاقتصاد الأخضر ستوفر ملايين الوظائف
سبق

ذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الاثنين)، أن مكافحة التغير المناخي تعد فرصة رائعة للاقتصاد؛ لأن الاقتصاد الأخضر سيوفر ملايين الوظائف.

وتعهد بتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة في الولايات المتحدة، بنسبة تتراوح بين 50 و52 في المائة بحلول عام 2030، من المستويات التي كانت عليها في عام 2005.

كما تعهد "بايدن" خلال كلمته في مؤتمر المناخ بجلاسكو في أسكتلندا بمساعدة كل دول العالم خصوصًا الدول النامية، بتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وفقًا لـ"فرانس 24".

وبيّن أن الولايات المتحدة ستزيد مساهماتها المالية الخاصة بدعم الدول النامية في مواجهة التغيرات المناخية بنحو أربع مرات حتى 2022.

ودعا الرئيس الأمريكي إلى إطلاق عقد جديد من الطموحات والابتكارات، للحفاظ على مستقبل البشرية المشترك.

01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443
09:24 PM

"بايدن": مكافحة التغير المناخي من خلال الاقتصاد الأخضر ستوفر ملايين الوظائف

تعهد بتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 50 % بحلول 2030

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الاثنين)، أن مكافحة التغير المناخي تعد فرصة رائعة للاقتصاد؛ لأن الاقتصاد الأخضر سيوفر ملايين الوظائف.

وتعهد بتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة في الولايات المتحدة، بنسبة تتراوح بين 50 و52 في المائة بحلول عام 2030، من المستويات التي كانت عليها في عام 2005.

كما تعهد "بايدن" خلال كلمته في مؤتمر المناخ بجلاسكو في أسكتلندا بمساعدة كل دول العالم خصوصًا الدول النامية، بتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وفقًا لـ"فرانس 24".

وبيّن أن الولايات المتحدة ستزيد مساهماتها المالية الخاصة بدعم الدول النامية في مواجهة التغيرات المناخية بنحو أربع مرات حتى 2022.

ودعا الرئيس الأمريكي إلى إطلاق عقد جديد من الطموحات والابتكارات، للحفاظ على مستقبل البشرية المشترك.

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