"شرطة الشرقية": فيديو الاعتداء في أحد مكاتب الاستقدام بحفر الباطن قديم.. وجميع مَنْ ظهروا غادروا السعودية

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل، ويظهر فيه اعتداء في أحد مكاتب الاستقدام، فقد أشارت إجراءات الاستدلال للجهات الأمنية بشرطة محافظة حفر الباطن إلى أن المقطع قديم، وحدث قبل سنوات عدة، وجميع من ظهروا فيه غادروا السعودية، ولم يعودوا حتى الآن، فيما تم تحديد هوية مالك المكتب والقبض عليه، وهو مواطن، وتم إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.