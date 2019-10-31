وفاة 6 أشخاص في تصادم مركبتين وجهاً لوجه بمهد الذهب
وقع على طريق "الهرارة" ونُقِلت جميع الحالات للمستشفى
لقي ٦ شباب مصرعهم في حادث تصادم وقع وجهاً لوجه لمركبتين على طريق الهرارة- مهد الذهب مساء أمس.
وأوضح المتحدث الرسمي بـ"صحة المدينة" مؤيد أبوعنق، أن الحادث وقع مساء أمس، على طريق الهرارة- المهد (قبل المهد بـ15 كيلومتراً)، وقد أسفر عنه وفاة ست مواطنين، وقد نُقِلت جميع الحالات لمستشفى محافظة مهد الذهب.
وفاة 6 أشخاص في تصادم مركبتين وجهاً لوجه بمهد الذهب
فهد الغبيويسبق2019-10-31
لقي ٦ شباب مصرعهم في حادث تصادم وقع وجهاً لوجه لمركبتين على طريق الهرارة- مهد الذهب مساء أمس.
وأوضح المتحدث الرسمي بـ"صحة المدينة" مؤيد أبوعنق، أن الحادث وقع مساء أمس، على طريق الهرارة- المهد (قبل المهد بـ15 كيلومتراً)، وقد أسفر عنه وفاة ست مواطنين، وقد نُقِلت جميع الحالات لمستشفى محافظة مهد الذهب.
31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
11:41 AM
وفاة 6 أشخاص في تصادم مركبتين وجهاً لوجه بمهد الذهب
وقع على طريق "الهرارة" ونُقِلت جميع الحالات للمستشفى
لقي ٦ شباب مصرعهم في حادث تصادم وقع وجهاً لوجه لمركبتين على طريق الهرارة- مهد الذهب مساء أمس.
وأوضح المتحدث الرسمي بـ"صحة المدينة" مؤيد أبوعنق، أن الحادث وقع مساء أمس، على طريق الهرارة- المهد (قبل المهد بـ15 كيلومتراً)، وقد أسفر عنه وفاة ست مواطنين، وقد نُقِلت جميع الحالات لمستشفى محافظة مهد الذهب.