النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"السياحة" تعلق إصدار التأشيرات مؤقتًا لسياح الدول التي ينتشر فيها "كورونا".. تعرف عليها

لتوفير أقصى درجات الحماية للمواطنين والمقيمين وزائري المملكة

أكدت وزارة السياحة أنها وبالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة في المملكة، قررت تعليق إصدار التأشيرات السياحية الإلكترونية مؤقتًا للقادمين من (الصين، إيطاليا، كوريا، اليابان، ماليزيا، سنغافورة، كازاخستان)، وعند وصول القادمين من تلك الدول.

كما قررت إيقاف العمل مؤقتًا بالتأشيرات السياحية المصدرة سابقًا لمواطني الدول المشار إليها أعلاه.

وأعلنت الوزارة استمرار العمل بإصدار التأشيرات السياحية إلكترونيًا أو عند الوصول لمواطني الدول الأخرى المسموح لها سابقًا، مؤكدة عدم السماح لحاملي التأشيرة السياحية بزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وفيما يتعلق بالتأشيرات السياحية الصادرة لمواطني الدول الأخرى غير المشمولة في التأشيرة الإلكترونية، يمكن التحقق من إمكانية زيارة المملكة من خلال الاتصال على الهاتف السياحي من خارج المملكة ورقمه 00966920000890.

أما حاملو التأشيرة الأمريكية والبريطانية والشنغن، فيمكنهم التحقق من إمكانية الحصول على التأشيرة السياحية من خلال الهاتف السياحي المشار إليه سابقًا.

وأوضحت وزارة السياحة أن الهدف النهائي هو توفير أقصى درجات الحماية للمواطنين والمقيمين والسياح الزائرين للمملكة من الدول الأخرى، وهو ما ينسجم مع توصيات الجهات الصحية المختصة بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية لمنع وصول فيروس كورونا الجديد (19-COVID) إلى المملكة وانتشاره فيها لا سمح الله.

وقالت وزارة السياحة: "إن هذه الإجراءات مؤقتة، وتخضع للتقييم المستمر من قِبل الجهات المختصة".

وزارة السياحة فيروس كورونا الجديد التأشيرة السياحية التأشيرة السياحية الإلكترونية

الرئيسية/ سياحة / سياحة داخلية

اعلان
"السياحة" تعلق إصدار التأشيرات مؤقتًا لسياح الدول التي ينتشر فيها "كورونا".. تعرف عليها
سبق

أكدت وزارة السياحة أنها وبالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة في المملكة، قررت تعليق إصدار التأشيرات السياحية الإلكترونية مؤقتًا للقادمين من (الصين، إيطاليا، كوريا، اليابان، ماليزيا، سنغافورة، كازاخستان)، وعند وصول القادمين من تلك الدول.

كما قررت إيقاف العمل مؤقتًا بالتأشيرات السياحية المصدرة سابقًا لمواطني الدول المشار إليها أعلاه.

وأعلنت الوزارة استمرار العمل بإصدار التأشيرات السياحية إلكترونيًا أو عند الوصول لمواطني الدول الأخرى المسموح لها سابقًا، مؤكدة عدم السماح لحاملي التأشيرة السياحية بزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وفيما يتعلق بالتأشيرات السياحية الصادرة لمواطني الدول الأخرى غير المشمولة في التأشيرة الإلكترونية، يمكن التحقق من إمكانية زيارة المملكة من خلال الاتصال على الهاتف السياحي من خارج المملكة ورقمه 00966920000890.

أما حاملو التأشيرة الأمريكية والبريطانية والشنغن، فيمكنهم التحقق من إمكانية الحصول على التأشيرة السياحية من خلال الهاتف السياحي المشار إليه سابقًا.

وأوضحت وزارة السياحة أن الهدف النهائي هو توفير أقصى درجات الحماية للمواطنين والمقيمين والسياح الزائرين للمملكة من الدول الأخرى، وهو ما ينسجم مع توصيات الجهات الصحية المختصة بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية لمنع وصول فيروس كورونا الجديد (19-COVID) إلى المملكة وانتشاره فيها لا سمح الله.

وقالت وزارة السياحة: "إن هذه الإجراءات مؤقتة، وتخضع للتقييم المستمر من قِبل الجهات المختصة".

28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
12:40 AM

"السياحة" تعلق إصدار التأشيرات مؤقتًا لسياح الدول التي ينتشر فيها "كورونا".. تعرف عليها

لتوفير أقصى درجات الحماية للمواطنين والمقيمين وزائري المملكة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
2,112

أكدت وزارة السياحة أنها وبالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة في المملكة، قررت تعليق إصدار التأشيرات السياحية الإلكترونية مؤقتًا للقادمين من (الصين، إيطاليا، كوريا، اليابان، ماليزيا، سنغافورة، كازاخستان)، وعند وصول القادمين من تلك الدول.

كما قررت إيقاف العمل مؤقتًا بالتأشيرات السياحية المصدرة سابقًا لمواطني الدول المشار إليها أعلاه.

وأعلنت الوزارة استمرار العمل بإصدار التأشيرات السياحية إلكترونيًا أو عند الوصول لمواطني الدول الأخرى المسموح لها سابقًا، مؤكدة عدم السماح لحاملي التأشيرة السياحية بزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وفيما يتعلق بالتأشيرات السياحية الصادرة لمواطني الدول الأخرى غير المشمولة في التأشيرة الإلكترونية، يمكن التحقق من إمكانية زيارة المملكة من خلال الاتصال على الهاتف السياحي من خارج المملكة ورقمه 00966920000890.

أما حاملو التأشيرة الأمريكية والبريطانية والشنغن، فيمكنهم التحقق من إمكانية الحصول على التأشيرة السياحية من خلال الهاتف السياحي المشار إليه سابقًا.

وأوضحت وزارة السياحة أن الهدف النهائي هو توفير أقصى درجات الحماية للمواطنين والمقيمين والسياح الزائرين للمملكة من الدول الأخرى، وهو ما ينسجم مع توصيات الجهات الصحية المختصة بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية لمنع وصول فيروس كورونا الجديد (19-COVID) إلى المملكة وانتشاره فيها لا سمح الله.

وقالت وزارة السياحة: "إن هذه الإجراءات مؤقتة، وتخضع للتقييم المستمر من قِبل الجهات المختصة".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,862
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,417
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,731
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,996

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة