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لا عمل بالقديم.. هنا تفاصيل توصيات "الشورى" على مشروع تنظيم قطاع التمويل

إلغاء النظام القديم والمعدل وأخطار بالنظام والقضاء على فوضى الاستغلال والتبييض

حصلت "سبق" على توصيات مجلس الشورى، اليوم، على مشروع تنظيم قطاع التمويل بعد العبث به لسنوات من ممولي "الشنطة" وتجارها من يستغلون حاجات البعض لرفع هامش الربح ما أدى إلى إيقاف خدمات الضحايا والزج بهم بالسجون، ومن لم يسجن فهو ملاحق ومهدد، واستغل هؤلاء فوضى السوق سابقًا لعمليات تبييض الأموال وغسلها لتأخذ الطابع النظامي ليصبح آمنًا من أي ملاحقة قانونية، وقد رفع الشورى سابقًا النظام المعدل للبيع بالتقسيط فجاء الرد من مجلس الوزراء بعدم العمل بالقديم ولا المعدل ليسنّ نظاماً صارماً لمراقبة قطاع التمويل وحفظ حق الطرفين .

وقال المجلس: "بعد دراسة لجنة الاقتصاد والطاقة للمعاملة الواردة ببرقية رئيس الديوان الملكي ذات الرقم ٥٠٦٤٤ والتاريخ ٨-٩-١٤٤٠هـ بشأن مشروع نظام البيع بالتقسيط المعد عملًا بالمادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى، تود لجنة الاقتصاد إيضاح الآتي:رتأتي أهمية إلغاء نظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱۳) وتاريخ ٤-٣-١٤٢٦هـ".

وأكمل: "وكذلك عدم المضي في إجراءات إصدار مشروع نظام البيع بالتقسيط المعدل الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم (٦١/١٥١) وتاريخ ٧-٢-١٤٣٨هـ، نظرًا لوجود نظام مراقبة شركات التمويل حيث عرف النظام التمويل بأنه منح الائتمان بعقود للأنشطة المنصوص عليها فيه، وبذلك يشمل البيع بالتقسيط الذي يعد صيغة تمويلية على غرار صيغة الإيجار التمويلي، لأنه ينطوي على منح للاتمان بوصفه بيعًا أجلًا، كما أن نظام مراقبة شركات التمويل يتضمن أحكامًا تنظيمية لمختلف شركات منح الإتمان غير الودائعية".

وأوضح المجلس: "إضافة إلى أن توحيد تنظيم نشاط التمويل يتفق مع الممارسات الدولية مثل بريطانيا وفرنسا وأستراليا، وتتميز منظومة التمويل بتوفير خيارات وخدمات تمويلية أكثر جودة وأقل كلفة على المستهلك، كما توضح اللجنة بأن الإبقاء على نظام البيع بالتقسيط يترتب عليه تفاوت في المتطلبات التنظيمية لأنشطة تندرج ضمن مفهوم أنشطة التمويل، بالإضافة إلى الآثار السلبية وتفويت المصالح التي توختها منظومة والتي تهدف إلى الحد من التعاملات الجائرة لممارسي البيع بالتقسيط، التي أدت إلى إيداع الكثير من المواطنين في السجون لتعثرهم في السداد".

وأكد: "وبناءً عليه فإن اللجنة ترى أهمية الموافقة على إلغاء نظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣) تاريخ ٤-٣-١٤٢٦هـ وتود كذلك عدم المضي في إجراءات إصدار مشروع نظام البيع بالتقسيط (المعدل) الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم (٦١/١٥١) تاريخ ٧-٢-١٤٣٨هـ".

وما أكدت إليه توصية اللجنة الأولى وحول استمرار الشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع بالتقسيط وفقًا النظام البيع بالتقسيط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣) وتاريخ ٤-٣-١٤٢٦هـ فتود اللجنة أنه سيتم استثناؤها إلى حين انتهاء تاريخ سريان تراخيصها".

وبيّن المجلس: "على أن تطبق من شأنها الأحكام النظامية وقت سريان نظام البيع بالتقسيط، وذلك إلى حين انتهائها وترى اللجنة أن على هذه الشركات والمؤسسات تسوية أوضاعها وفق نظام مراقبة شركات التمويل أو تصفية نشاطها؛ لمزيد من الإيضاح بأنه لا يوجد فراغ تشريعي، وأن نظام مراقبة شركات التمويل سيكون هو المطبق، وهذا ما جاءت به توصية اللجنة (الثانية)".

ونبه: "بأن المقام السامي الكريم وجه بالتأكيد على مؤسسة النقد العربي السعودي بتنظيم أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه، وفقًا للفقرة (۳) من المادة (الرابعة) من نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي (م/٥١) تاريخ ١٣-٨-١٤٣٨هـ واستكمال ما يلزم في هذا الشأن خلال (٩٠) يومًا من تاريخه".

وأوصت اللجنة بناءً على ما سبق، إلغاء نظام البيع بالتقسيط، الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/١٣) وعدم المضي في إجراءات إصدار مشروع نظام البيع بالتقسيط الصادر في شأنه قرار مجلس الشورى رقم (٦١/١٥١) وتاريخ ٧-٢-١٤٣٨هـ.".

ثانيًا: استثناء ما ورد في البند (أولًا) أعلاه، وتستمر الشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع بالتقسيط - وفقًا لنظام البيع بالتقسيط الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/۱۳)، وذلك إلى حين انتهاء تاريخ سريان تراخيصها، وتطبق في شأنها الأحكام النظامية وقت سريان نظام البيع بالتقسيط، وعلى هذه الشركات والمؤسسات تسوية أوضاعها وفق نظام مراقبة شركات التمويل أو تصفية نشاطها".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لا عمل بالقديم.. هنا تفاصيل توصيات "الشورى" على مشروع تنظيم قطاع التمويل
سبق

حصلت "سبق" على توصيات مجلس الشورى، اليوم، على مشروع تنظيم قطاع التمويل بعد العبث به لسنوات من ممولي "الشنطة" وتجارها من يستغلون حاجات البعض لرفع هامش الربح ما أدى إلى إيقاف خدمات الضحايا والزج بهم بالسجون، ومن لم يسجن فهو ملاحق ومهدد، واستغل هؤلاء فوضى السوق سابقًا لعمليات تبييض الأموال وغسلها لتأخذ الطابع النظامي ليصبح آمنًا من أي ملاحقة قانونية، وقد رفع الشورى سابقًا النظام المعدل للبيع بالتقسيط فجاء الرد من مجلس الوزراء بعدم العمل بالقديم ولا المعدل ليسنّ نظاماً صارماً لمراقبة قطاع التمويل وحفظ حق الطرفين .

وقال المجلس: "بعد دراسة لجنة الاقتصاد والطاقة للمعاملة الواردة ببرقية رئيس الديوان الملكي ذات الرقم ٥٠٦٤٤ والتاريخ ٨-٩-١٤٤٠هـ بشأن مشروع نظام البيع بالتقسيط المعد عملًا بالمادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى، تود لجنة الاقتصاد إيضاح الآتي:رتأتي أهمية إلغاء نظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱۳) وتاريخ ٤-٣-١٤٢٦هـ".

وأكمل: "وكذلك عدم المضي في إجراءات إصدار مشروع نظام البيع بالتقسيط المعدل الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم (٦١/١٥١) وتاريخ ٧-٢-١٤٣٨هـ، نظرًا لوجود نظام مراقبة شركات التمويل حيث عرف النظام التمويل بأنه منح الائتمان بعقود للأنشطة المنصوص عليها فيه، وبذلك يشمل البيع بالتقسيط الذي يعد صيغة تمويلية على غرار صيغة الإيجار التمويلي، لأنه ينطوي على منح للاتمان بوصفه بيعًا أجلًا، كما أن نظام مراقبة شركات التمويل يتضمن أحكامًا تنظيمية لمختلف شركات منح الإتمان غير الودائعية".

وأوضح المجلس: "إضافة إلى أن توحيد تنظيم نشاط التمويل يتفق مع الممارسات الدولية مثل بريطانيا وفرنسا وأستراليا، وتتميز منظومة التمويل بتوفير خيارات وخدمات تمويلية أكثر جودة وأقل كلفة على المستهلك، كما توضح اللجنة بأن الإبقاء على نظام البيع بالتقسيط يترتب عليه تفاوت في المتطلبات التنظيمية لأنشطة تندرج ضمن مفهوم أنشطة التمويل، بالإضافة إلى الآثار السلبية وتفويت المصالح التي توختها منظومة والتي تهدف إلى الحد من التعاملات الجائرة لممارسي البيع بالتقسيط، التي أدت إلى إيداع الكثير من المواطنين في السجون لتعثرهم في السداد".

وأكد: "وبناءً عليه فإن اللجنة ترى أهمية الموافقة على إلغاء نظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣) تاريخ ٤-٣-١٤٢٦هـ وتود كذلك عدم المضي في إجراءات إصدار مشروع نظام البيع بالتقسيط (المعدل) الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم (٦١/١٥١) تاريخ ٧-٢-١٤٣٨هـ".

وما أكدت إليه توصية اللجنة الأولى وحول استمرار الشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع بالتقسيط وفقًا النظام البيع بالتقسيط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣) وتاريخ ٤-٣-١٤٢٦هـ فتود اللجنة أنه سيتم استثناؤها إلى حين انتهاء تاريخ سريان تراخيصها".

وبيّن المجلس: "على أن تطبق من شأنها الأحكام النظامية وقت سريان نظام البيع بالتقسيط، وذلك إلى حين انتهائها وترى اللجنة أن على هذه الشركات والمؤسسات تسوية أوضاعها وفق نظام مراقبة شركات التمويل أو تصفية نشاطها؛ لمزيد من الإيضاح بأنه لا يوجد فراغ تشريعي، وأن نظام مراقبة شركات التمويل سيكون هو المطبق، وهذا ما جاءت به توصية اللجنة (الثانية)".

ونبه: "بأن المقام السامي الكريم وجه بالتأكيد على مؤسسة النقد العربي السعودي بتنظيم أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه، وفقًا للفقرة (۳) من المادة (الرابعة) من نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي (م/٥١) تاريخ ١٣-٨-١٤٣٨هـ واستكمال ما يلزم في هذا الشأن خلال (٩٠) يومًا من تاريخه".

وأوصت اللجنة بناءً على ما سبق، إلغاء نظام البيع بالتقسيط، الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/١٣) وعدم المضي في إجراءات إصدار مشروع نظام البيع بالتقسيط الصادر في شأنه قرار مجلس الشورى رقم (٦١/١٥١) وتاريخ ٧-٢-١٤٣٨هـ.".

ثانيًا: استثناء ما ورد في البند (أولًا) أعلاه، وتستمر الشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع بالتقسيط - وفقًا لنظام البيع بالتقسيط الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/۱۳)، وذلك إلى حين انتهاء تاريخ سريان تراخيصها، وتطبق في شأنها الأحكام النظامية وقت سريان نظام البيع بالتقسيط، وعلى هذه الشركات والمؤسسات تسوية أوضاعها وفق نظام مراقبة شركات التمويل أو تصفية نشاطها".

17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
02:22 PM

لا عمل بالقديم.. هنا تفاصيل توصيات "الشورى" على مشروع تنظيم قطاع التمويل

إلغاء النظام القديم والمعدل وأخطار بالنظام والقضاء على فوضى الاستغلال والتبييض

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بدر العتيبي - الرياض
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3,779

حصلت "سبق" على توصيات مجلس الشورى، اليوم، على مشروع تنظيم قطاع التمويل بعد العبث به لسنوات من ممولي "الشنطة" وتجارها من يستغلون حاجات البعض لرفع هامش الربح ما أدى إلى إيقاف خدمات الضحايا والزج بهم بالسجون، ومن لم يسجن فهو ملاحق ومهدد، واستغل هؤلاء فوضى السوق سابقًا لعمليات تبييض الأموال وغسلها لتأخذ الطابع النظامي ليصبح آمنًا من أي ملاحقة قانونية، وقد رفع الشورى سابقًا النظام المعدل للبيع بالتقسيط فجاء الرد من مجلس الوزراء بعدم العمل بالقديم ولا المعدل ليسنّ نظاماً صارماً لمراقبة قطاع التمويل وحفظ حق الطرفين .

وقال المجلس: "بعد دراسة لجنة الاقتصاد والطاقة للمعاملة الواردة ببرقية رئيس الديوان الملكي ذات الرقم ٥٠٦٤٤ والتاريخ ٨-٩-١٤٤٠هـ بشأن مشروع نظام البيع بالتقسيط المعد عملًا بالمادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى، تود لجنة الاقتصاد إيضاح الآتي:رتأتي أهمية إلغاء نظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱۳) وتاريخ ٤-٣-١٤٢٦هـ".

وأكمل: "وكذلك عدم المضي في إجراءات إصدار مشروع نظام البيع بالتقسيط المعدل الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم (٦١/١٥١) وتاريخ ٧-٢-١٤٣٨هـ، نظرًا لوجود نظام مراقبة شركات التمويل حيث عرف النظام التمويل بأنه منح الائتمان بعقود للأنشطة المنصوص عليها فيه، وبذلك يشمل البيع بالتقسيط الذي يعد صيغة تمويلية على غرار صيغة الإيجار التمويلي، لأنه ينطوي على منح للاتمان بوصفه بيعًا أجلًا، كما أن نظام مراقبة شركات التمويل يتضمن أحكامًا تنظيمية لمختلف شركات منح الإتمان غير الودائعية".

وأوضح المجلس: "إضافة إلى أن توحيد تنظيم نشاط التمويل يتفق مع الممارسات الدولية مثل بريطانيا وفرنسا وأستراليا، وتتميز منظومة التمويل بتوفير خيارات وخدمات تمويلية أكثر جودة وأقل كلفة على المستهلك، كما توضح اللجنة بأن الإبقاء على نظام البيع بالتقسيط يترتب عليه تفاوت في المتطلبات التنظيمية لأنشطة تندرج ضمن مفهوم أنشطة التمويل، بالإضافة إلى الآثار السلبية وتفويت المصالح التي توختها منظومة والتي تهدف إلى الحد من التعاملات الجائرة لممارسي البيع بالتقسيط، التي أدت إلى إيداع الكثير من المواطنين في السجون لتعثرهم في السداد".

وأكد: "وبناءً عليه فإن اللجنة ترى أهمية الموافقة على إلغاء نظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣) تاريخ ٤-٣-١٤٢٦هـ وتود كذلك عدم المضي في إجراءات إصدار مشروع نظام البيع بالتقسيط (المعدل) الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم (٦١/١٥١) تاريخ ٧-٢-١٤٣٨هـ".

وما أكدت إليه توصية اللجنة الأولى وحول استمرار الشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع بالتقسيط وفقًا النظام البيع بالتقسيط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣) وتاريخ ٤-٣-١٤٢٦هـ فتود اللجنة أنه سيتم استثناؤها إلى حين انتهاء تاريخ سريان تراخيصها".

وبيّن المجلس: "على أن تطبق من شأنها الأحكام النظامية وقت سريان نظام البيع بالتقسيط، وذلك إلى حين انتهائها وترى اللجنة أن على هذه الشركات والمؤسسات تسوية أوضاعها وفق نظام مراقبة شركات التمويل أو تصفية نشاطها؛ لمزيد من الإيضاح بأنه لا يوجد فراغ تشريعي، وأن نظام مراقبة شركات التمويل سيكون هو المطبق، وهذا ما جاءت به توصية اللجنة (الثانية)".

ونبه: "بأن المقام السامي الكريم وجه بالتأكيد على مؤسسة النقد العربي السعودي بتنظيم أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه، وفقًا للفقرة (۳) من المادة (الرابعة) من نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي (م/٥١) تاريخ ١٣-٨-١٤٣٨هـ واستكمال ما يلزم في هذا الشأن خلال (٩٠) يومًا من تاريخه".

وأوصت اللجنة بناءً على ما سبق، إلغاء نظام البيع بالتقسيط، الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/١٣) وعدم المضي في إجراءات إصدار مشروع نظام البيع بالتقسيط الصادر في شأنه قرار مجلس الشورى رقم (٦١/١٥١) وتاريخ ٧-٢-١٤٣٨هـ.".

ثانيًا: استثناء ما ورد في البند (أولًا) أعلاه، وتستمر الشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع بالتقسيط - وفقًا لنظام البيع بالتقسيط الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/۱۳)، وذلك إلى حين انتهاء تاريخ سريان تراخيصها، وتطبق في شأنها الأحكام النظامية وقت سريان نظام البيع بالتقسيط، وعلى هذه الشركات والمؤسسات تسوية أوضاعها وفق نظام مراقبة شركات التمويل أو تصفية نشاطها".

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