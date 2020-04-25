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بالفيديو.. كيف خرج متزحلق بنفسه من تحت كومة ثلوج؟

داهمه انهيار جليدي وهو يتزحلق

كشف شريط فيديو عن لحظة نجاة متزحلق من انهيار جليدي، وذلك حين تمكّن من الخروج من تحت كومة ثلوج غطَّتْه في منتجع "لا بلان" للتزحلق بفرنسا.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: وقع الحادث يوم السابع من مارس الماضي، حين كان المتزحلق الفرنسي توم جراب، 38 عامًا، يمارس هوايته في منطقة لا بلان بجبال الألب.

وحسب الفيديو الذي التقطته كاميرا "جو برو" المعلّقة في خوذة المتزحلق "جراب"، يظهر مشهد جبل مغطى بالجليد في أجواء مثالية لممارسة التزحلق، كان "جراب" سعيدًا وهو ينظر حوله يطالع المشهد الرائع ويستمر في التزحلق، دون أن يدري بما ظهر خلفه.

كان انهيار جليدي يهوي بسرعة نحو "جراب" الذي تنبه فجأة لما يحدث فصرخ: "واو"، وحاول الهرب دون جدوى، فقد داهمته الثلوج المنهارة في ثوانٍ، ضربته في ساقيه وأسقطته ثم دفنته تحتها.

وبسرعة رد فعل المتزحلق الخبير، أطلق "جراب" كيسًا هوائيًّا، فانتفخ الكيس البرتقالي وأزاح عنه أكوام الثلوج، وبعدها خرج "جراب".

وحسب الصحيفة: لم يتم نقل "جراب" إلى المستشفى، لكن تم علاجه في المنتجع من جروح في ساقيه.

ويصف "جراب" تجربته المخيفة قائلًا: "عندما ضربني الجليد، ظللت لمدة 10 ثوانٍ لا أستطع التحكم في أي شيء، كنت نصف مدفون كأنني تحت كتلة أسمنتية، حتى أنقذني الكيس الهوائي"، ويضيف: "إنها تجربة لن أنساها، كنت خائفًا للغاية، لكن تطور فهمي للجبل وللتعامل معه".

انهيار جليدي منطقة لا بلان جبال الألب

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بالفيديو.. كيف خرج متزحلق بنفسه من تحت كومة ثلوج؟
سبق

كشف شريط فيديو عن لحظة نجاة متزحلق من انهيار جليدي، وذلك حين تمكّن من الخروج من تحت كومة ثلوج غطَّتْه في منتجع "لا بلان" للتزحلق بفرنسا.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: وقع الحادث يوم السابع من مارس الماضي، حين كان المتزحلق الفرنسي توم جراب، 38 عامًا، يمارس هوايته في منطقة لا بلان بجبال الألب.

وحسب الفيديو الذي التقطته كاميرا "جو برو" المعلّقة في خوذة المتزحلق "جراب"، يظهر مشهد جبل مغطى بالجليد في أجواء مثالية لممارسة التزحلق، كان "جراب" سعيدًا وهو ينظر حوله يطالع المشهد الرائع ويستمر في التزحلق، دون أن يدري بما ظهر خلفه.

كان انهيار جليدي يهوي بسرعة نحو "جراب" الذي تنبه فجأة لما يحدث فصرخ: "واو"، وحاول الهرب دون جدوى، فقد داهمته الثلوج المنهارة في ثوانٍ، ضربته في ساقيه وأسقطته ثم دفنته تحتها.

وبسرعة رد فعل المتزحلق الخبير، أطلق "جراب" كيسًا هوائيًّا، فانتفخ الكيس البرتقالي وأزاح عنه أكوام الثلوج، وبعدها خرج "جراب".

وحسب الصحيفة: لم يتم نقل "جراب" إلى المستشفى، لكن تم علاجه في المنتجع من جروح في ساقيه.

ويصف "جراب" تجربته المخيفة قائلًا: "عندما ضربني الجليد، ظللت لمدة 10 ثوانٍ لا أستطع التحكم في أي شيء، كنت نصف مدفون كأنني تحت كتلة أسمنتية، حتى أنقذني الكيس الهوائي"، ويضيف: "إنها تجربة لن أنساها، كنت خائفًا للغاية، لكن تطور فهمي للجبل وللتعامل معه".

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
10:34 AM

بالفيديو.. كيف خرج متزحلق بنفسه من تحت كومة ثلوج؟

داهمه انهيار جليدي وهو يتزحلق

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
8,442

كشف شريط فيديو عن لحظة نجاة متزحلق من انهيار جليدي، وذلك حين تمكّن من الخروج من تحت كومة ثلوج غطَّتْه في منتجع "لا بلان" للتزحلق بفرنسا.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: وقع الحادث يوم السابع من مارس الماضي، حين كان المتزحلق الفرنسي توم جراب، 38 عامًا، يمارس هوايته في منطقة لا بلان بجبال الألب.

وحسب الفيديو الذي التقطته كاميرا "جو برو" المعلّقة في خوذة المتزحلق "جراب"، يظهر مشهد جبل مغطى بالجليد في أجواء مثالية لممارسة التزحلق، كان "جراب" سعيدًا وهو ينظر حوله يطالع المشهد الرائع ويستمر في التزحلق، دون أن يدري بما ظهر خلفه.

كان انهيار جليدي يهوي بسرعة نحو "جراب" الذي تنبه فجأة لما يحدث فصرخ: "واو"، وحاول الهرب دون جدوى، فقد داهمته الثلوج المنهارة في ثوانٍ، ضربته في ساقيه وأسقطته ثم دفنته تحتها.

وبسرعة رد فعل المتزحلق الخبير، أطلق "جراب" كيسًا هوائيًّا، فانتفخ الكيس البرتقالي وأزاح عنه أكوام الثلوج، وبعدها خرج "جراب".

وحسب الصحيفة: لم يتم نقل "جراب" إلى المستشفى، لكن تم علاجه في المنتجع من جروح في ساقيه.

ويصف "جراب" تجربته المخيفة قائلًا: "عندما ضربني الجليد، ظللت لمدة 10 ثوانٍ لا أستطع التحكم في أي شيء، كنت نصف مدفون كأنني تحت كتلة أسمنتية، حتى أنقذني الكيس الهوائي"، ويضيف: "إنها تجربة لن أنساها، كنت خائفًا للغاية، لكن تطور فهمي للجبل وللتعامل معه".

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