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البحرين.. 360 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 366 حالة

وصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 4462 متعافيًا

أعلنت وزارة الصحة عن تعافي 366 حالة إضافية، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 4462، وتسجيل 360 حالة قائمة جديدة منها 220 حالة لعمالة وافدة، و140 حالة لمخالطين لحالات قائمة.

ووفق ما نقلته صحيفة "الوطن" البحرينية، أضافت الوزارة أن عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج؛ بلغ 28 حالة، منها 8 حالات تحت العناية، في حين أن 4292 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 4300 حالة قائمة.

البحرين فيروس كورونا الجديد

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البحرين.. 360 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 366 حالة
سبق

أعلنت وزارة الصحة عن تعافي 366 حالة إضافية، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 4462، وتسجيل 360 حالة قائمة جديدة منها 220 حالة لعمالة وافدة، و140 حالة لمخالطين لحالات قائمة.

ووفق ما نقلته صحيفة "الوطن" البحرينية، أضافت الوزارة أن عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج؛ بلغ 28 حالة، منها 8 حالات تحت العناية، في حين أن 4292 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 4300 حالة قائمة.

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
01:57 PM

البحرين.. 360 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 366 حالة

وصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 4462 متعافيًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة عن تعافي 366 حالة إضافية، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 4462، وتسجيل 360 حالة قائمة جديدة منها 220 حالة لعمالة وافدة، و140 حالة لمخالطين لحالات قائمة.

ووفق ما نقلته صحيفة "الوطن" البحرينية، أضافت الوزارة أن عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج؛ بلغ 28 حالة، منها 8 حالات تحت العناية، في حين أن 4292 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 4300 حالة قائمة.

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