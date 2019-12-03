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"المسعودي": قادة المدارس بيدهم التغيير نحو الأفضل

خلال ورشة "تجويد نواتج التعلُّم" بمكتب التعليم بشمال جدة

أكد المدير العام للتعليم بجدة، الدكتور سعد المسعودي، أن قائد المدرسة يشكِّل حجر الزاوية، ودوره محوري في العملية التعليمية. مشيرًا إلى أن قادة المدارس يستطيعون التغير نحو الأفضل بوضع إجراءات وحلول جذرية وسريعة، تحمِّل جميع الأطراف المسؤولية نحو بناء جيل متعلم، ينافس في جميع المحافل المحلية والدولية.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في ورشة العمل التي نظمها مكتب التعليم بشمال جدة بعنوان "رفع مستوى التحصيل الدراسي وتجويد نواتج التعلم في ضوء نتائج الاختبارات التحصيلية والدولية"، بحضور عدد من قيادات المدارس والمشرفين التربويين بمجمع السلامة التعليمي.

وأضاف "المسعودي" في كلمته بأن نتائج الاختبارات التحصيلية والدولية ليست هدفًا، وإنما مؤشر لما يتم داخل الصفوف الدراسية ونواتج التعلم التي يسعى لتحقيقها الجميع، والسير بأبنائنا الطلاب نحو الاتجاه الصحيح من التحصيل الدراسي. لافتًا إلى أنه يجب الأخذ بالمؤشرات بعين الاعتبار لوضع الخطط والحلول للنهوض بالعملية التعليمية.

من جهته، قال مدير مكتب التعليم بشمال جدة حميد الغامدي: إن عقد ورشة عمل بعنوان "رفع مستوى التحصيل الدراسي وتجويد نواتج التعلم في ضوء نتائج الاختبارات التحصيلية والدولية"، بحضور جميع قادة المدارس والمشرفين التربويين، يهدف للوصول إلى مكامن الخلل، ووضع الحلول والتوصيات التي من خلالها يستطيع قائد المدرسة من خلالها بناء خططه للنهوض بالعملية التعليمية، والرفع من نواتج التعلم للوصول إلى جيل متعلم منافس في جميع المحافل.

وأشار إلى أن الورشة تُعقد على مدى يومين لجميع المراحل، ويتم من خلالها وضع التوصيات المناسبة للعمل بموجبها بعد إقرارها من الجهات المعنية.

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"المسعودي": قادة المدارس بيدهم التغيير نحو الأفضل
سبق

أكد المدير العام للتعليم بجدة، الدكتور سعد المسعودي، أن قائد المدرسة يشكِّل حجر الزاوية، ودوره محوري في العملية التعليمية. مشيرًا إلى أن قادة المدارس يستطيعون التغير نحو الأفضل بوضع إجراءات وحلول جذرية وسريعة، تحمِّل جميع الأطراف المسؤولية نحو بناء جيل متعلم، ينافس في جميع المحافل المحلية والدولية.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في ورشة العمل التي نظمها مكتب التعليم بشمال جدة بعنوان "رفع مستوى التحصيل الدراسي وتجويد نواتج التعلم في ضوء نتائج الاختبارات التحصيلية والدولية"، بحضور عدد من قيادات المدارس والمشرفين التربويين بمجمع السلامة التعليمي.

وأضاف "المسعودي" في كلمته بأن نتائج الاختبارات التحصيلية والدولية ليست هدفًا، وإنما مؤشر لما يتم داخل الصفوف الدراسية ونواتج التعلم التي يسعى لتحقيقها الجميع، والسير بأبنائنا الطلاب نحو الاتجاه الصحيح من التحصيل الدراسي. لافتًا إلى أنه يجب الأخذ بالمؤشرات بعين الاعتبار لوضع الخطط والحلول للنهوض بالعملية التعليمية.

من جهته، قال مدير مكتب التعليم بشمال جدة حميد الغامدي: إن عقد ورشة عمل بعنوان "رفع مستوى التحصيل الدراسي وتجويد نواتج التعلم في ضوء نتائج الاختبارات التحصيلية والدولية"، بحضور جميع قادة المدارس والمشرفين التربويين، يهدف للوصول إلى مكامن الخلل، ووضع الحلول والتوصيات التي من خلالها يستطيع قائد المدرسة من خلالها بناء خططه للنهوض بالعملية التعليمية، والرفع من نواتج التعلم للوصول إلى جيل متعلم منافس في جميع المحافل.

وأشار إلى أن الورشة تُعقد على مدى يومين لجميع المراحل، ويتم من خلالها وضع التوصيات المناسبة للعمل بموجبها بعد إقرارها من الجهات المعنية.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
10:49 PM

"المسعودي": قادة المدارس بيدهم التغيير نحو الأفضل

خلال ورشة "تجويد نواتج التعلُّم" بمكتب التعليم بشمال جدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أكد المدير العام للتعليم بجدة، الدكتور سعد المسعودي، أن قائد المدرسة يشكِّل حجر الزاوية، ودوره محوري في العملية التعليمية. مشيرًا إلى أن قادة المدارس يستطيعون التغير نحو الأفضل بوضع إجراءات وحلول جذرية وسريعة، تحمِّل جميع الأطراف المسؤولية نحو بناء جيل متعلم، ينافس في جميع المحافل المحلية والدولية.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في ورشة العمل التي نظمها مكتب التعليم بشمال جدة بعنوان "رفع مستوى التحصيل الدراسي وتجويد نواتج التعلم في ضوء نتائج الاختبارات التحصيلية والدولية"، بحضور عدد من قيادات المدارس والمشرفين التربويين بمجمع السلامة التعليمي.

وأضاف "المسعودي" في كلمته بأن نتائج الاختبارات التحصيلية والدولية ليست هدفًا، وإنما مؤشر لما يتم داخل الصفوف الدراسية ونواتج التعلم التي يسعى لتحقيقها الجميع، والسير بأبنائنا الطلاب نحو الاتجاه الصحيح من التحصيل الدراسي. لافتًا إلى أنه يجب الأخذ بالمؤشرات بعين الاعتبار لوضع الخطط والحلول للنهوض بالعملية التعليمية.

من جهته، قال مدير مكتب التعليم بشمال جدة حميد الغامدي: إن عقد ورشة عمل بعنوان "رفع مستوى التحصيل الدراسي وتجويد نواتج التعلم في ضوء نتائج الاختبارات التحصيلية والدولية"، بحضور جميع قادة المدارس والمشرفين التربويين، يهدف للوصول إلى مكامن الخلل، ووضع الحلول والتوصيات التي من خلالها يستطيع قائد المدرسة من خلالها بناء خططه للنهوض بالعملية التعليمية، والرفع من نواتج التعلم للوصول إلى جيل متعلم منافس في جميع المحافل.

وأشار إلى أن الورشة تُعقد على مدى يومين لجميع المراحل، ويتم من خلالها وضع التوصيات المناسبة للعمل بموجبها بعد إقرارها من الجهات المعنية.

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