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لبنان تسجِّل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفاع العدد التراكمي للإصابات إلى 2775 حالة

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان تسجيل 75 حالة جديدة، ثبتت مخبريًّا إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، 55 من المقيمين المخالطين لوافدين، و20 من الوافدين مؤخرًا من الخارج؛ وهو ما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 2775 حالة.

وأفاد التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، والخاص بمستجدات تفشي الفيروس في لبنان، بأنه أُجري خلال الساعات الـ24 الماضية 6328 فحص pcr الخاص بالفيروس في ظل استقرار عدد حالات الشفاء عند 1485، وكذلك عدد الوفيات عند 40.

فيروس كورونا الجديد

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لبنان تسجِّل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان تسجيل 75 حالة جديدة، ثبتت مخبريًّا إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، 55 من المقيمين المخالطين لوافدين، و20 من الوافدين مؤخرًا من الخارج؛ وهو ما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 2775 حالة.

وأفاد التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، والخاص بمستجدات تفشي الفيروس في لبنان، بأنه أُجري خلال الساعات الـ24 الماضية 6328 فحص pcr الخاص بالفيروس في ظل استقرار عدد حالات الشفاء عند 1485، وكذلك عدد الوفيات عند 40.

18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
11:52 PM

لبنان تسجِّل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفاع العدد التراكمي للإصابات إلى 2775 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيروت
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أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان تسجيل 75 حالة جديدة، ثبتت مخبريًّا إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، 55 من المقيمين المخالطين لوافدين، و20 من الوافدين مؤخرًا من الخارج؛ وهو ما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 2775 حالة.

وأفاد التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، والخاص بمستجدات تفشي الفيروس في لبنان، بأنه أُجري خلال الساعات الـ24 الماضية 6328 فحص pcr الخاص بالفيروس في ظل استقرار عدد حالات الشفاء عند 1485، وكذلك عدد الوفيات عند 40.

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