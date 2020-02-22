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"أردوغان" يعترف بمقتل جنود أتراك في ليبيا

اعتبر أن سياساته هناك ليست مغامرة

اعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن قواته مدعومة بمقاتلين من الجيش الوطني السوري تقاتل في ليبيا، وتكبدت عدداً من القتلى خلال معاركها ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر.

وفي كلمة خلال مشاركته في مراسم تدشين طريق بري في ولاية أزمير، قال "أردوغان": "نحن ضد حفتر الذي يُدعم من قبل جيوش مدفوعة، ذهبنا إلى هناك مع مجموعات من الجيش الوطني السوري المعارض، وما زلنا مستمرين في كفاحنا في الميادين هناك"، وفقاً لـ"الأناضول".

واعتبر أن سياسات بلاده في سوريا وليبيا ليست مغامرة أو خياراً عبثياً.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"أردوغان" يعترف بمقتل جنود أتراك في ليبيا
سبق

اعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن قواته مدعومة بمقاتلين من الجيش الوطني السوري تقاتل في ليبيا، وتكبدت عدداً من القتلى خلال معاركها ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر.

وفي كلمة خلال مشاركته في مراسم تدشين طريق بري في ولاية أزمير، قال "أردوغان": "نحن ضد حفتر الذي يُدعم من قبل جيوش مدفوعة، ذهبنا إلى هناك مع مجموعات من الجيش الوطني السوري المعارض، وما زلنا مستمرين في كفاحنا في الميادين هناك"، وفقاً لـ"الأناضول".

واعتبر أن سياسات بلاده في سوريا وليبيا ليست مغامرة أو خياراً عبثياً.

22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441
07:29 PM

"أردوغان" يعترف بمقتل جنود أتراك في ليبيا

اعتبر أن سياساته هناك ليست مغامرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن قواته مدعومة بمقاتلين من الجيش الوطني السوري تقاتل في ليبيا، وتكبدت عدداً من القتلى خلال معاركها ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر.

وفي كلمة خلال مشاركته في مراسم تدشين طريق بري في ولاية أزمير، قال "أردوغان": "نحن ضد حفتر الذي يُدعم من قبل جيوش مدفوعة، ذهبنا إلى هناك مع مجموعات من الجيش الوطني السوري المعارض، وما زلنا مستمرين في كفاحنا في الميادين هناك"، وفقاً لـ"الأناضول".

واعتبر أن سياسات بلاده في سوريا وليبيا ليست مغامرة أو خياراً عبثياً.

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