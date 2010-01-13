تَوقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، خلال الـ36 ساعة القادمة، من اليوم الخميس حتى صباح الجمعة، أمطارًا من خفيفة إلى متوسطة، وحبات برَد على أجزاء من مناطق: (مكة، والمدينة، والقصيم، والباحة، وعسير، وأقصى غرب، وشمال الرياض، وجنوب حائل)، مع رياح متفاوتة على وسط وغرب وشمال شرق السعودية.

توقعات "الحصيني" عن حالة الطقس خلال الـ36 ساعة القادمة: أمطار وحبات برد ورياح على هذه المناطق صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-13 تَوقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، خلال الـ36 ساعة القادمة، من اليوم الخميس حتى صباح الجمعة، أمطارًا من خفيفة إلى متوسطة، وحبات برَد على أجزاء من مناطق: (مكة، والمدينة، والقصيم، والباحة، وعسير، وأقصى غرب، وشمال الرياض، وجنوب حائل)، مع رياح متفاوتة على وسط وغرب وشمال شرق السعودية.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443 08:51 AM

توقعات "الحصيني" عن حالة الطقس خلال الـ36 ساعة القادمة: أمطار وحبات برد ورياح على هذه المناطق من اليوم الخميس حتى صباح الجمعة





A A A





1 مشاركة

تَوقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، خلال الـ36 ساعة القادمة، من اليوم الخميس حتى صباح الجمعة، أمطارًا من خفيفة إلى متوسطة، وحبات برَد على أجزاء من مناطق: (مكة، والمدينة، والقصيم، والباحة، وعسير، وأقصى غرب، وشمال الرياض، وجنوب حائل)، مع رياح متفاوتة على وسط وغرب وشمال شرق السعودية.