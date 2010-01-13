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توقعات "الحصيني" عن حالة الطقس خلال الـ36 ساعة القادمة: أمطار وحبات برد ورياح على هذه المناطق

من اليوم الخميس حتى صباح الجمعة

تَوقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، خلال الـ36 ساعة القادمة، من اليوم الخميس حتى صباح الجمعة، أمطارًا من خفيفة إلى متوسطة، وحبات برَد على أجزاء من مناطق: (مكة، والمدينة، والقصيم، والباحة، وعسير، وأقصى غرب، وشمال الرياض، وجنوب حائل)، مع رياح متفاوتة على وسط وغرب وشمال شرق السعودية.

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توقعات "الحصيني" عن حالة الطقس خلال الـ36 ساعة القادمة: أمطار وحبات برد ورياح على هذه المناطق
سبق

تَوقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، خلال الـ36 ساعة القادمة، من اليوم الخميس حتى صباح الجمعة، أمطارًا من خفيفة إلى متوسطة، وحبات برَد على أجزاء من مناطق: (مكة، والمدينة، والقصيم، والباحة، وعسير، وأقصى غرب، وشمال الرياض، وجنوب حائل)، مع رياح متفاوتة على وسط وغرب وشمال شرق السعودية.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
08:51 AM

توقعات "الحصيني" عن حالة الطقس خلال الـ36 ساعة القادمة: أمطار وحبات برد ورياح على هذه المناطق

من اليوم الخميس حتى صباح الجمعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تَوقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، خلال الـ36 ساعة القادمة، من اليوم الخميس حتى صباح الجمعة، أمطارًا من خفيفة إلى متوسطة، وحبات برَد على أجزاء من مناطق: (مكة، والمدينة، والقصيم، والباحة، وعسير، وأقصى غرب، وشمال الرياض، وجنوب حائل)، مع رياح متفاوتة على وسط وغرب وشمال شرق السعودية.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,498
201,250 سيارة ..

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13,434
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38 مليار ..

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