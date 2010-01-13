تَوقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، خلال الـ36 ساعة القادمة، من اليوم الخميس حتى صباح الجمعة، أمطارًا من خفيفة إلى متوسطة، وحبات برَد على أجزاء من مناطق: (مكة، والمدينة، والقصيم، والباحة، وعسير، وأقصى غرب، وشمال الرياض، وجنوب حائل)، مع رياح متفاوتة على وسط وغرب وشمال شرق السعودية.
توقعات "الحصيني" عن حالة الطقس خلال الـ36 ساعة القادمة: أمطار وحبات برد ورياح على هذه المناطق
من اليوم الخميس حتى صباح الجمعة
تَوقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، خلال الـ36 ساعة القادمة، من اليوم الخميس حتى صباح الجمعة، أمطارًا من خفيفة إلى متوسطة، وحبات برَد على أجزاء من مناطق: (مكة، والمدينة، والقصيم، والباحة، وعسير، وأقصى غرب، وشمال الرياض، وجنوب حائل)، مع رياح متفاوتة على وسط وغرب وشمال شرق السعودية.
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توقعات "الحصيني" عن حالة الطقس خلال الـ36 ساعة القادمة: أمطار وحبات برد ورياح على هذه المناطقصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-13
13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
08:51 AM
توقعات "الحصيني" عن حالة الطقس خلال الـ36 ساعة القادمة: أمطار وحبات برد ورياح على هذه المناطق
من اليوم الخميس حتى صباح الجمعة
تَوقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، خلال الـ36 ساعة القادمة، من اليوم الخميس حتى صباح الجمعة، أمطارًا من خفيفة إلى متوسطة، وحبات برَد على أجزاء من مناطق: (مكة، والمدينة، والقصيم، والباحة، وعسير، وأقصى غرب، وشمال الرياض، وجنوب حائل)، مع رياح متفاوتة على وسط وغرب وشمال شرق السعودية.
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