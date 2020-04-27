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مكة تسجل 218  إصابة بـ"كورونا" و 4 حالات وفاة

إجمالي الحالات المسجلة فيها حتى اليوم 4477

سجّلت مكة المكرمة 218 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، حتى اليوم 4477 حالة، منها 3942حالات نشطة، فيما تماثلت 472 حالة للشفاء.

وبلغ عدد الوفيات بمكة 63 حالة وفاة حتى اليوم، بعد تسجيل

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة تسجل 218  إصابة بـ"كورونا" و 4 حالات وفاة
سبق

سجّلت مكة المكرمة 218 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، حتى اليوم 4477 حالة، منها 3942حالات نشطة، فيما تماثلت 472 حالة للشفاء.

وبلغ عدد الوفيات بمكة 63 حالة وفاة حتى اليوم، بعد تسجيل

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
04:00 PM
اخر تعديل
27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
05:54 PM

مكة تسجل 218  إصابة بـ"كورونا" و 4 حالات وفاة

إجمالي الحالات المسجلة فيها حتى اليوم 4477

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
4,499

سجّلت مكة المكرمة 218 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، حتى اليوم 4477 حالة، منها 3942حالات نشطة، فيما تماثلت 472 حالة للشفاء.

وبلغ عدد الوفيات بمكة 63 حالة وفاة حتى اليوم، بعد تسجيل

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بالأرقام

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2.5 مليار ..

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