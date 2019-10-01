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"الصحة" حول الـ 10591 وظيفة: التقديم مرتبط بالرغبات المكانية فقط

مع التأكّد من استكمال الحقول الإلزامية حتى ظهور رسالة "نشكرك للتسجيل"

أوضحت وزارة الصحة، اليوم، أن التقديم على الـ 10591 وظيفة التي أعلنتها، الأحد الماضي، مرتبط بالرغبات المكانية فقط، ولا يتطلب التقديم على وظيفة معينة مع التأكّد من استكمال جميع الحقول الإلزامية حتى ظهور رسالة (نشكرك للتسجيل).

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، الأحد، توافر 10591 وظيفة شاغرة للسعوديين فقط "رجال ونساء" لحاملي درجة البكالوريوس في تخصصي الطب العام والتمريض.

وقالت الوزارة إن التقديم يستمر إلى 13 أكتوبر الجاري عبر الرابط: https://s.moh.gov.sa/jobs

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"الصحة" حول الـ 10591 وظيفة: التقديم مرتبط بالرغبات المكانية فقط
سبق

أوضحت وزارة الصحة، اليوم، أن التقديم على الـ 10591 وظيفة التي أعلنتها، الأحد الماضي، مرتبط بالرغبات المكانية فقط، ولا يتطلب التقديم على وظيفة معينة مع التأكّد من استكمال جميع الحقول الإلزامية حتى ظهور رسالة (نشكرك للتسجيل).

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، الأحد، توافر 10591 وظيفة شاغرة للسعوديين فقط "رجال ونساء" لحاملي درجة البكالوريوس في تخصصي الطب العام والتمريض.

وقالت الوزارة إن التقديم يستمر إلى 13 أكتوبر الجاري عبر الرابط: https://s.moh.gov.sa/jobs

01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
01:41 PM

"الصحة" حول الـ 10591 وظيفة: التقديم مرتبط بالرغبات المكانية فقط

مع التأكّد من استكمال الحقول الإلزامية حتى ظهور رسالة "نشكرك للتسجيل"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوضحت وزارة الصحة، اليوم، أن التقديم على الـ 10591 وظيفة التي أعلنتها، الأحد الماضي، مرتبط بالرغبات المكانية فقط، ولا يتطلب التقديم على وظيفة معينة مع التأكّد من استكمال جميع الحقول الإلزامية حتى ظهور رسالة (نشكرك للتسجيل).

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، الأحد، توافر 10591 وظيفة شاغرة للسعوديين فقط "رجال ونساء" لحاملي درجة البكالوريوس في تخصصي الطب العام والتمريض.

وقالت الوزارة إن التقديم يستمر إلى 13 أكتوبر الجاري عبر الرابط: https://s.moh.gov.sa/jobs

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