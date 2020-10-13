وزير الإعلام المكلف يرأس اجتماع مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية

عقد مجلس إدارة هيئة وكالة الأنباء السعودية اجتماعه السابع عشر اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة هيئة وكالة الأنباء السعودية، الدكتور ماجد بن عبدالله القصيبي.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، منها تقرير اللجنة التنفيذية، وما خطته من مراحل تُسهم في تطوير الوكالة. وكذلك استعراض الفرص الاستثمارية التي يمكن تنفيذها، وتعزيز موارد وكالة الأنباء السعودية.

واتخذ المجلس عددًا من القرارات والتوصيات.