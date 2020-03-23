وتابع: "ضعوا حدًا لمرض الحرب، وحاربوا المرض الذي يعصف بعالمنا. ويبدأ ذلك بوقف القتال في كل مكان. الآن".
وسجلت أول إصابة بكوفيد-19 في سوريا التي تشهد حربًا منذ 10 سنوات وحالات أخرى في جمهورية الكونغو الديمقراطية أو أفغانستان، ويتوقع خبراء ودبلوماسيون أن تكون للفيروس عواقب مدمرة في الدول التي تشهد نزاعات والتي غالبًا ما تكون فقيرة وأنظمتها الصحية ضعيفة.
وتابع: "ضعوا حدًا لمرض الحرب، وحاربوا المرض الذي يعصف بعالمنا. ويبدأ ذلك بوقف القتال في كل مكان. الآن".
وسجلت أول إصابة بكوفيد-19 في سوريا التي تشهد حربًا منذ 10 سنوات وحالات أخرى في جمهورية الكونغو الديمقراطية أو أفغانستان، ويتوقع خبراء ودبلوماسيون أن تكون للفيروس عواقب مدمرة في الدول التي تشهد نزاعات والتي غالبًا ما تكون فقيرة وأنظمتها الصحية ضعيفة.
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
09:04 PM
اخر تعديل
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
10:29 PM
"غوتيريس" للأطراف المتحاربة في العالم: أخمدوا المدافع وقاتلوا "كورونا"
لفت إلى أن النساء والأطفال وذوي الإعاقة هم من يدفعون الثمن
وتابع: "ضعوا حدًا لمرض الحرب، وحاربوا المرض الذي يعصف بعالمنا. ويبدأ ذلك بوقف القتال في كل مكان. الآن".
وسجلت أول إصابة بكوفيد-19 في سوريا التي تشهد حربًا منذ 10 سنوات وحالات أخرى في جمهورية الكونغو الديمقراطية أو أفغانستان، ويتوقع خبراء ودبلوماسيون أن تكون للفيروس عواقب مدمرة في الدول التي تشهد نزاعات والتي غالبًا ما تكون فقيرة وأنظمتها الصحية ضعيفة.