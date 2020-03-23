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"غوتيريس" للأطراف المتحاربة في العالم: أخمدوا المدافع وقاتلوا "كورونا"

لفت إلى أن النساء والأطفال وذوي الإعاقة هم من يدفعون الثمن

وجّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم (الاثنين) دعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء العالم؛ بهدف حماية من يواجهون خطر التعرض لخسائر مدمرة بسبب فيروس «كوفيد-19».

ولفت "غوتيريس" في كلمة مقتضبة في مقر الأمم المتحدة، إلى أن من يدفع أبهظ الأثمان لهذه النزاعات في العالم هم الأكثر ضعفًا - النساء والأطفال، والأشخاص ذوو الإعاقة، والمهمشون والمشردون.

وقال الأمين العام: "لقد حان الوقت لوقف النزاعات المسلحة والتركيز معًا على المعركة الحقيقية في حياتنا".

وأضاف:"وأقول للأطراف المتحاربة: اتركوا الأعمال العدائية وأخرسوا البنادق وأخمدوا المدافع وأوقفوا الغارات الجوية".

وتابع: "ضعوا حدًا لمرض الحرب، وحاربوا المرض الذي يعصف بعالمنا. ويبدأ ذلك بوقف القتال في كل مكان. الآن".

وسجلت أول إصابة بكوفيد-19 في سوريا التي تشهد حربًا منذ 10 سنوات وحالات أخرى في جمهورية الكونغو الديمقراطية أو أفغانستان، ويتوقع خبراء ودبلوماسيون أن تكون للفيروس عواقب مدمرة في الدول التي تشهد نزاعات والتي غالبًا ما تكون فقيرة وأنظمتها الصحية ضعيفة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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"غوتيريس" للأطراف المتحاربة في العالم: أخمدوا المدافع وقاتلوا "كورونا"
سبق

وجّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم (الاثنين) دعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء العالم؛ بهدف حماية من يواجهون خطر التعرض لخسائر مدمرة بسبب فيروس «كوفيد-19».

ولفت "غوتيريس" في كلمة مقتضبة في مقر الأمم المتحدة، إلى أن من يدفع أبهظ الأثمان لهذه النزاعات في العالم هم الأكثر ضعفًا - النساء والأطفال، والأشخاص ذوو الإعاقة، والمهمشون والمشردون.

وقال الأمين العام: "لقد حان الوقت لوقف النزاعات المسلحة والتركيز معًا على المعركة الحقيقية في حياتنا".

وأضاف:"وأقول للأطراف المتحاربة: اتركوا الأعمال العدائية وأخرسوا البنادق وأخمدوا المدافع وأوقفوا الغارات الجوية".

وتابع: "ضعوا حدًا لمرض الحرب، وحاربوا المرض الذي يعصف بعالمنا. ويبدأ ذلك بوقف القتال في كل مكان. الآن".

وسجلت أول إصابة بكوفيد-19 في سوريا التي تشهد حربًا منذ 10 سنوات وحالات أخرى في جمهورية الكونغو الديمقراطية أو أفغانستان، ويتوقع خبراء ودبلوماسيون أن تكون للفيروس عواقب مدمرة في الدول التي تشهد نزاعات والتي غالبًا ما تكون فقيرة وأنظمتها الصحية ضعيفة.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
09:04 PM
اخر تعديل
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
10:29 PM

"غوتيريس" للأطراف المتحاربة في العالم: أخمدوا المدافع وقاتلوا "كورونا"

لفت إلى أن النساء والأطفال وذوي الإعاقة هم من يدفعون الثمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم (الاثنين) دعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء العالم؛ بهدف حماية من يواجهون خطر التعرض لخسائر مدمرة بسبب فيروس «كوفيد-19».

ولفت "غوتيريس" في كلمة مقتضبة في مقر الأمم المتحدة، إلى أن من يدفع أبهظ الأثمان لهذه النزاعات في العالم هم الأكثر ضعفًا - النساء والأطفال، والأشخاص ذوو الإعاقة، والمهمشون والمشردون.

وقال الأمين العام: "لقد حان الوقت لوقف النزاعات المسلحة والتركيز معًا على المعركة الحقيقية في حياتنا".

وأضاف:"وأقول للأطراف المتحاربة: اتركوا الأعمال العدائية وأخرسوا البنادق وأخمدوا المدافع وأوقفوا الغارات الجوية".

وتابع: "ضعوا حدًا لمرض الحرب، وحاربوا المرض الذي يعصف بعالمنا. ويبدأ ذلك بوقف القتال في كل مكان. الآن".

وسجلت أول إصابة بكوفيد-19 في سوريا التي تشهد حربًا منذ 10 سنوات وحالات أخرى في جمهورية الكونغو الديمقراطية أو أفغانستان، ويتوقع خبراء ودبلوماسيون أن تكون للفيروس عواقب مدمرة في الدول التي تشهد نزاعات والتي غالبًا ما تكون فقيرة وأنظمتها الصحية ضعيفة.

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