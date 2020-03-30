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بلدية ينبع تغلق صالون حلاقة خالف تعليمات الوقاية من كورونا

وقفل منشأتين لمباشرة النشاط أثناء منع التجول

أغلقت بلدية محافظة ينبع، صالون حلاقة، ومنشأتين، أثناء جولاتها الميدانية، للتأكد من التزام المنشآت بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وضبطت الفرق الرقابية، صالون حلاقة يستضيف الزبائن ثم يغلق البوابة الرئيسية، وجرى التنسيق مع الجهات الأمنية وإغلاق المنشأة، وإعداد محضر وتسليمه للجهات المعنية.

كما تم إغلاق منشأتين لمباشرة النشاط، أثناء حظر التجول، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحقهما.

وتواصل بلدية محافظة ‎ينبع، جهودها في الحد من انتشار فيروس ‎كورونا المستجد، من خلال تطهير وتعقيم الطرق والشوارع.

وتأتي تلك الحملة ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتخذها بلدية المحافظة للسيطرة على الفيروس، والحد من مخاطر انتشاره.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بلدية ينبع تغلق صالون حلاقة خالف تعليمات الوقاية من كورونا
سبق

أغلقت بلدية محافظة ينبع، صالون حلاقة، ومنشأتين، أثناء جولاتها الميدانية، للتأكد من التزام المنشآت بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وضبطت الفرق الرقابية، صالون حلاقة يستضيف الزبائن ثم يغلق البوابة الرئيسية، وجرى التنسيق مع الجهات الأمنية وإغلاق المنشأة، وإعداد محضر وتسليمه للجهات المعنية.

كما تم إغلاق منشأتين لمباشرة النشاط، أثناء حظر التجول، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحقهما.

وتواصل بلدية محافظة ‎ينبع، جهودها في الحد من انتشار فيروس ‎كورونا المستجد، من خلال تطهير وتعقيم الطرق والشوارع.

وتأتي تلك الحملة ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتخذها بلدية المحافظة للسيطرة على الفيروس، والحد من مخاطر انتشاره.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
07:40 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
12:28 AM

بلدية ينبع تغلق صالون حلاقة خالف تعليمات الوقاية من كورونا

وقفل منشأتين لمباشرة النشاط أثناء منع التجول

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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7,702

أغلقت بلدية محافظة ينبع، صالون حلاقة، ومنشأتين، أثناء جولاتها الميدانية، للتأكد من التزام المنشآت بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وضبطت الفرق الرقابية، صالون حلاقة يستضيف الزبائن ثم يغلق البوابة الرئيسية، وجرى التنسيق مع الجهات الأمنية وإغلاق المنشأة، وإعداد محضر وتسليمه للجهات المعنية.

كما تم إغلاق منشأتين لمباشرة النشاط، أثناء حظر التجول، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحقهما.

وتواصل بلدية محافظة ‎ينبع، جهودها في الحد من انتشار فيروس ‎كورونا المستجد، من خلال تطهير وتعقيم الطرق والشوارع.

وتأتي تلك الحملة ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتخذها بلدية المحافظة للسيطرة على الفيروس، والحد من مخاطر انتشاره.

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