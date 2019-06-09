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"مالية جازان" يقيم حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك

نظم فرع وزارة المالية بمنطقة جازان حفل المعايدة السنوي لمنسوبيه بمناسبة عيد الفطر المبارك.

حضر الحفل مدير الفرع سعيد بن علي الشهراني ومساعده الإداري ونائب المساعد، ورؤساء الأقسام والموظفين.


وخلال الحفل تبادل الجميع التهاني والتبريكات بتلك المناسبة.

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"مالية جازان" يقيم حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك
سبق

نظم فرع وزارة المالية بمنطقة جازان حفل المعايدة السنوي لمنسوبيه بمناسبة عيد الفطر المبارك.

حضر الحفل مدير الفرع سعيد بن علي الشهراني ومساعده الإداري ونائب المساعد، ورؤساء الأقسام والموظفين.


وخلال الحفل تبادل الجميع التهاني والتبريكات بتلك المناسبة.

09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
11:28 PM

"مالية جازان" يقيم حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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نظم فرع وزارة المالية بمنطقة جازان حفل المعايدة السنوي لمنسوبيه بمناسبة عيد الفطر المبارك.

حضر الحفل مدير الفرع سعيد بن علي الشهراني ومساعده الإداري ونائب المساعد، ورؤساء الأقسام والموظفين.


وخلال الحفل تبادل الجميع التهاني والتبريكات بتلك المناسبة.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,456
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,283
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,363
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,099

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