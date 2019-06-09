"مالية جازان" يقيم حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-06-09
نظم فرع وزارة المالية بمنطقة جازان حفل المعايدة السنوي لمنسوبيه بمناسبة عيد الفطر المبارك.
حضر الحفل مدير الفرع سعيد بن علي الشهراني ومساعده الإداري ونائب المساعد، ورؤساء الأقسام والموظفين.
وخلال الحفل تبادل الجميع التهاني والتبريكات بتلك المناسبة.
09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
11:28 PM
"مالية جازان" يقيم حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك
نظم فرع وزارة المالية بمنطقة جازان حفل المعايدة السنوي لمنسوبيه بمناسبة عيد الفطر المبارك.
حضر الحفل مدير الفرع سعيد بن علي الشهراني ومساعده الإداري ونائب المساعد، ورؤساء الأقسام والموظفين.
وخلال الحفل تبادل الجميع التهاني والتبريكات بتلك المناسبة.