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أمر سام باستمرار ‫التعليم عن بُعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول

قسم الإعلام بـ"أم القرى" يعلن إجراء الاختبارات النصفية عن بُعد

الجامعة أعلنت أنها ستكون حضوريًا ويحق للكليات والأقسام الاستثناء

أعلن قسم الإعلام بجامعة أم القرى، اليوم الخميس، أنه سيتم إجراء الاختبارات النصفية عن بُعد.

وتفصيلاً؛ ذكر القسم عبر حسابه على " تويتر": سيتم إجراء ‎الاختبارات النصفية في قسم الإعلام عن بعد.. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح".

وأعلنت جامعة أم القرى في وقت سابق أن جميع الاختبارات النصفية والنهائية ستكون حضوريًا، لافتةً إلى أنه يحق للكليات والأقسام والمجالس المختصة الاستثناء بما يحقق شروط وضوابط التباعد الاجتماعي.

وزارة التعليم التعليم عن بعد جامعة أم القرى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قسم الإعلام بـ"أم القرى" يعلن إجراء الاختبارات النصفية عن بُعد
سبق

أعلن قسم الإعلام بجامعة أم القرى، اليوم الخميس، أنه سيتم إجراء الاختبارات النصفية عن بُعد.

وتفصيلاً؛ ذكر القسم عبر حسابه على " تويتر": سيتم إجراء ‎الاختبارات النصفية في قسم الإعلام عن بعد.. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح".

وأعلنت جامعة أم القرى في وقت سابق أن جميع الاختبارات النصفية والنهائية ستكون حضوريًا، لافتةً إلى أنه يحق للكليات والأقسام والمجالس المختصة الاستثناء بما يحقق شروط وضوابط التباعد الاجتماعي.

08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442
08:38 PM

قسم الإعلام بـ"أم القرى" يعلن إجراء الاختبارات النصفية عن بُعد

الجامعة أعلنت أنها ستكون حضوريًا ويحق للكليات والأقسام الاستثناء

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
912

أعلن قسم الإعلام بجامعة أم القرى، اليوم الخميس، أنه سيتم إجراء الاختبارات النصفية عن بُعد.

وتفصيلاً؛ ذكر القسم عبر حسابه على " تويتر": سيتم إجراء ‎الاختبارات النصفية في قسم الإعلام عن بعد.. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح".

وأعلنت جامعة أم القرى في وقت سابق أن جميع الاختبارات النصفية والنهائية ستكون حضوريًا، لافتةً إلى أنه يحق للكليات والأقسام والمجالس المختصة الاستثناء بما يحقق شروط وضوابط التباعد الاجتماعي.

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