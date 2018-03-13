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"مدني القصيم" ينتشل طفلًا سقط في خزان أرضي بـ"الفايزية"

الهلال الأحمر نقله لمستشفى الولادة والأطفال في حالة حرجة

أنقذت فِرَق الدفاع المدني ببريدة، ظهر اليوم، طفلًا عمره ثلاث سنوات، بعدما سقط في خزان أرضي في عمارة قيد الإنشاء بحي الفايزية.

وكان الطفل قد فُقد وبَحَث عنه ذووه إلى أن وجدوه داخل خزان مشبع بالماء، قبل انتشاله في حالة حرجة جدًّا.

وقال المتحدث الإعلامي باسم مدني القصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل: إن فِرَق الدفاع المدني بمدينة بريدة في الساعة الثالثة من مساء هذا اليوم الجمعة، باشرت البلاغ بالواقعة؛ حيث بحثت فِرَق الإنقاذ عن الطفل قبل العثور عليه في خزان تبلغ مساحته ٣×٣م بعمق ٢م ممتلئ بالماء، داخل عمارة تحت الإنشاء ملاصقة لمنزل والد الطفل.

وأضاف: تم انتشال الطفل في حالة حرجة جدًّا، ونقله عن طريق الهلال الأحمر لمستشفى الولادة والأطفال ببريدة، واتخاذ الإجراءات الوقائية، واستكمال إجراءات السلامة بالموقع.

الدفاع المدني بريدة سقوط طفل في خزان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني القصيم" ينتشل طفلًا سقط في خزان أرضي بـ"الفايزية"
سبق

أنقذت فِرَق الدفاع المدني ببريدة، ظهر اليوم، طفلًا عمره ثلاث سنوات، بعدما سقط في خزان أرضي في عمارة قيد الإنشاء بحي الفايزية.

وكان الطفل قد فُقد وبَحَث عنه ذووه إلى أن وجدوه داخل خزان مشبع بالماء، قبل انتشاله في حالة حرجة جدًّا.

وقال المتحدث الإعلامي باسم مدني القصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل: إن فِرَق الدفاع المدني بمدينة بريدة في الساعة الثالثة من مساء هذا اليوم الجمعة، باشرت البلاغ بالواقعة؛ حيث بحثت فِرَق الإنقاذ عن الطفل قبل العثور عليه في خزان تبلغ مساحته ٣×٣م بعمق ٢م ممتلئ بالماء، داخل عمارة تحت الإنشاء ملاصقة لمنزل والد الطفل.

وأضاف: تم انتشال الطفل في حالة حرجة جدًّا، ونقله عن طريق الهلال الأحمر لمستشفى الولادة والأطفال ببريدة، واتخاذ الإجراءات الوقائية، واستكمال إجراءات السلامة بالموقع.

13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
05:40 PM
اخر تعديل
13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
09:52 PM

"مدني القصيم" ينتشل طفلًا سقط في خزان أرضي بـ"الفايزية"

الهلال الأحمر نقله لمستشفى الولادة والأطفال في حالة حرجة

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بدر العتيبي - القصيم
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5,408

أنقذت فِرَق الدفاع المدني ببريدة، ظهر اليوم، طفلًا عمره ثلاث سنوات، بعدما سقط في خزان أرضي في عمارة قيد الإنشاء بحي الفايزية.

وكان الطفل قد فُقد وبَحَث عنه ذووه إلى أن وجدوه داخل خزان مشبع بالماء، قبل انتشاله في حالة حرجة جدًّا.

وقال المتحدث الإعلامي باسم مدني القصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل: إن فِرَق الدفاع المدني بمدينة بريدة في الساعة الثالثة من مساء هذا اليوم الجمعة، باشرت البلاغ بالواقعة؛ حيث بحثت فِرَق الإنقاذ عن الطفل قبل العثور عليه في خزان تبلغ مساحته ٣×٣م بعمق ٢م ممتلئ بالماء، داخل عمارة تحت الإنشاء ملاصقة لمنزل والد الطفل.

وأضاف: تم انتشال الطفل في حالة حرجة جدًّا، ونقله عن طريق الهلال الأحمر لمستشفى الولادة والأطفال ببريدة، واتخاذ الإجراءات الوقائية، واستكمال إجراءات السلامة بالموقع.

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