إيران تقلّص التزامها بالاتفاق النووي برفع نسبة تخصيب "اليورانيوم"

عراقجي: باب الدبلوماسية ما زال مفتوحاً لكن بمبادرات جديدة

أعلنت إيران، اليوم الأحد، تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي، وذلك خلال مؤتمر صحافي بشأن الاتفاق النووي، تم الإعلان خلاله عن أن طهران تعلن رفع نسبة تخصيب اليورانيوم المخصب، وأنها ستبدأ بتخصيب اليورانيوم بأكثر من 3.67 % "خلال ساعات".

وقالت إيران إنها أعطت الوقت الكافي للحل الدبلوماسي، وإن الأوروبيين فشلوا في التزاماتهم بالاتفاق النووي، لذا تعلن طهران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم عن المتفق عليه في الاتفاق النووي، وأن عملية تخصيب اليورانيوم لن تقف عند نسبة محدّدة.

ووفق "العربية نت" قال المسؤولون الإيرانيون، خلال المؤتمر الصحافي، إن تقليص التزاماتنا بالاتفاق النووي ليس انتهاكاً له.

وقال كبير المفاوضين النوويين الإيراني، عباس عراقجي؛ إن باب الدبلوماسية ما زال مفتوحاً لإنقاذ الاتفاق النووي، لكن بمبادرات جديدة، وأضاف: "سنخصب اليورانيوم لمستوى كافٍ لتشغيل مفاعل بوشهر"، مضيفاً أن مفاعل "آراك" سيعاود نشاطه السابق.

وكان مسؤول إيراني قد صرح لوكالة "رويترز"، السبت، أن إيران ستعلن اليوم الأحد عن أنها سترفع مستوى تخصيب اليورانيوم لديها إلى 5 % متجاوزة نسبة 3.67 التي حدّدها الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه: "الإعلان الرئيس سيكون رفع مستوى التخصيب إلى خمسة بالمئة من نسبة 3.67 % التي اتفقنا عليها بموجب الاتفاق".