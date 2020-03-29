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بلدية دومة الجندل تتكفل بصيانة كهرباء المنازل خلال ساعات المنع من التجول

في إطار مبادرة "خليك جالس في بيتك ونحن نقوم بالواجب" احترازاً من "كورونا"

أطلقت بلدية محافظة دومة الجندل بادرة تعد نادرة من نوعها، وهي إعلان البلدية التكفل بصيانة كهرباء المنازل بالمحافظة حال الحاجة لها، بمتابعة من رئيس البلدية المهندس فهد بن إبراهيم العنزي.

وبينت "البلدية" بأنه نظراً لحاجة بعض المواطنين لأعمال صيانة لكهرباء المنازل، وكذلك صيانة التمديدات الصحية البسيطة خلال فترة منع التجول، فإن البلدية تقدم مبادرة "خليك جالس في بيتك ونحن نقوم بالواجب"، من خلال الاتصال بالرقم ٩٤٠ أو على رقم الواتس المحدد، من الساعة السابعة مساء وحتى العاشرة مساءً.

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بلدية دومة الجندل تتكفل بصيانة كهرباء المنازل خلال ساعات المنع من التجول
سبق

أطلقت بلدية محافظة دومة الجندل بادرة تعد نادرة من نوعها، وهي إعلان البلدية التكفل بصيانة كهرباء المنازل بالمحافظة حال الحاجة لها، بمتابعة من رئيس البلدية المهندس فهد بن إبراهيم العنزي.

وبينت "البلدية" بأنه نظراً لحاجة بعض المواطنين لأعمال صيانة لكهرباء المنازل، وكذلك صيانة التمديدات الصحية البسيطة خلال فترة منع التجول، فإن البلدية تقدم مبادرة "خليك جالس في بيتك ونحن نقوم بالواجب"، من خلال الاتصال بالرقم ٩٤٠ أو على رقم الواتس المحدد، من الساعة السابعة مساء وحتى العاشرة مساءً.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
11:47 PM

بلدية دومة الجندل تتكفل بصيانة كهرباء المنازل خلال ساعات المنع من التجول

في إطار مبادرة "خليك جالس في بيتك ونحن نقوم بالواجب" احترازاً من "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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أطلقت بلدية محافظة دومة الجندل بادرة تعد نادرة من نوعها، وهي إعلان البلدية التكفل بصيانة كهرباء المنازل بالمحافظة حال الحاجة لها، بمتابعة من رئيس البلدية المهندس فهد بن إبراهيم العنزي.

وبينت "البلدية" بأنه نظراً لحاجة بعض المواطنين لأعمال صيانة لكهرباء المنازل، وكذلك صيانة التمديدات الصحية البسيطة خلال فترة منع التجول، فإن البلدية تقدم مبادرة "خليك جالس في بيتك ونحن نقوم بالواجب"، من خلال الاتصال بالرقم ٩٤٠ أو على رقم الواتس المحدد، من الساعة السابعة مساء وحتى العاشرة مساءً.

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