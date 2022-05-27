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"آل الشيخ" يوجِّه بتمديد فترة التقديم على الوظائف التعليمية للسبت القادم

استجابة لطلب المتقدمين والمتقدمات لمنحهم مزيدًا من الوقت

وجَّه وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، بتمديد فترة التقديم على الوظائف التعليمية إلى الساعة الرابعة عصرًا من يوم السبت القادم الموافق 27 رمضان ١٤٤٠ هـ.

وأوضح "وزير التعليم" عبر تغريدة بحسابه على تويتر أن ذلك جاء استجابة لطلب المتقدمين والمتقدمات لمنحهم مزيدًا من الوقت.

يُذكر أن فترة التقديم كانت ستنتهي الساعة الرابعة عصرًا من يوم غد الثلاثاء الموافق 23 رمضان 1440 هـ.

عبدالحكيم شار الرياض فهد الغبيوي عفيف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل الشيخ" يوجِّه بتمديد فترة التقديم على الوظائف التعليمية للسبت القادم
سبق

وجَّه وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، بتمديد فترة التقديم على الوظائف التعليمية إلى الساعة الرابعة عصرًا من يوم السبت القادم الموافق 27 رمضان ١٤٤٠ هـ.

وأوضح "وزير التعليم" عبر تغريدة بحسابه على تويتر أن ذلك جاء استجابة لطلب المتقدمين والمتقدمات لمنحهم مزيدًا من الوقت.

يُذكر أن فترة التقديم كانت ستنتهي الساعة الرابعة عصرًا من يوم غد الثلاثاء الموافق 23 رمضان 1440 هـ.

27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
11:23 PM

"آل الشيخ" يوجِّه بتمديد فترة التقديم على الوظائف التعليمية للسبت القادم

استجابة لطلب المتقدمين والمتقدمات لمنحهم مزيدًا من الوقت

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مجموعة من المحررين - الرياض
2
1,705

وجَّه وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، بتمديد فترة التقديم على الوظائف التعليمية إلى الساعة الرابعة عصرًا من يوم السبت القادم الموافق 27 رمضان ١٤٤٠ هـ.

وأوضح "وزير التعليم" عبر تغريدة بحسابه على تويتر أن ذلك جاء استجابة لطلب المتقدمين والمتقدمات لمنحهم مزيدًا من الوقت.

يُذكر أن فترة التقديم كانت ستنتهي الساعة الرابعة عصرًا من يوم غد الثلاثاء الموافق 23 رمضان 1440 هـ.

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