العبد العالي: العالم يسجل ربع مليون إصابة #كورونا خلال يوم.. الفيروس لم ينتهِ
تعافي أكثر من 37 ألف مصاب بفيروس #كورونا في #المملكة خلال أسبوع
قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبد العالي: العالم يسجل ربع مليون إصابة بفيروس #كورونا خلال يوم، وهذا دليل على أن الفيروس لم ينتهِ. وأضاف خلال الإيجاز الدوري حول تطورات فيروس كورونا في المملكة اليوم: من الاستفسارات المتلقاة عبر #شارك_في_المؤتمر_الصحفي (كيف أتعافى؟، المنزل غير مناسب للعزل، وانخفاض الحالات، وإجراءات العزل).
وكشفت الوزارة عن تعافي أكثر من 37 ألف مصاب بفيروس #كورونا في #المملكة خلال أسبوع.
العبد العالي: العالم يسجل ربع مليون إصابة #كورونا خلال يوم.. الفيروس لم ينتهِ
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-07-21
قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبد العالي: العالم يسجل ربع مليون إصابة بفيروس #كورونا خلال يوم، وهذا دليل على أن الفيروس لم ينتهِ. وأضاف خلال الإيجاز الدوري حول تطورات فيروس كورونا في المملكة اليوم: من الاستفسارات المتلقاة عبر #شارك_في_المؤتمر_الصحفي (كيف أتعافى؟، المنزل غير مناسب للعزل، وانخفاض الحالات، وإجراءات العزل).
وكشفت الوزارة عن تعافي أكثر من 37 ألف مصاب بفيروس #كورونا في #المملكة خلال أسبوع.
21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
04:04 PM
العبد العالي: العالم يسجل ربع مليون إصابة #كورونا خلال يوم.. الفيروس لم ينتهِ
تعافي أكثر من 37 ألف مصاب بفيروس #كورونا في #المملكة خلال أسبوع
قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبد العالي: العالم يسجل ربع مليون إصابة بفيروس #كورونا خلال يوم، وهذا دليل على أن الفيروس لم ينتهِ. وأضاف خلال الإيجاز الدوري حول تطورات فيروس كورونا في المملكة اليوم: من الاستفسارات المتلقاة عبر #شارك_في_المؤتمر_الصحفي (كيف أتعافى؟، المنزل غير مناسب للعزل، وانخفاض الحالات، وإجراءات العزل).
وكشفت الوزارة عن تعافي أكثر من 37 ألف مصاب بفيروس #كورونا في #المملكة خلال أسبوع.