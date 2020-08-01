وأضاف عبر حسابه في "تويتر" اليوم: منطق الباب العالي والدولة العلية وفرماناتها مكانه الأرشيف التاريخي. فالعلاقات لا تدار بالتهديد والوعيد، ولا مكان للأوهام الاستعمارية في هذا الزمن، والأنسب أن تتوقف تركيا عن تدخلها في الشأن العربي.

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش: إن التصريح الاستفزازي لوزير الدفاع التركي، سقوط جديد لدبلوماسية بلاده.

قرقاش: التصريح الاستفزازي لوزير الدفاع التركي سقوط جديد لدبلوماسية بلاده صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-08-01 قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش: إن التصريح الاستفزازي لوزير الدفاع التركي، سقوط جديد لدبلوماسية بلاده. وأضاف عبر حسابه في "تويتر" اليوم: منطق الباب العالي والدولة العلية وفرماناتها مكانه الأرشيف التاريخي. فالعلاقات لا تدار بالتهديد والوعيد، ولا مكان للأوهام الاستعمارية في هذا الزمن، والأنسب أن تتوقف تركيا عن تدخلها في الشأن العربي.

01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441 11:12 AM

قرقاش: التصريح الاستفزازي لوزير الدفاع التركي سقوط جديد لدبلوماسية بلاده قال: العلاقات لا تُدار بالتهديد والوعيد ولا مكان للأوهام الاستعمارية في هذا الزمن





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قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش: إن التصريح الاستفزازي لوزير الدفاع التركي، سقوط جديد لدبلوماسية بلاده.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر" اليوم: منطق الباب العالي والدولة العلية وفرماناتها مكانه الأرشيف التاريخي. فالعلاقات لا تدار بالتهديد والوعيد، ولا مكان للأوهام الاستعمارية في هذا الزمن، والأنسب أن تتوقف تركيا عن تدخلها في الشأن العربي.