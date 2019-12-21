نجل الفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر: صحة والدي بخير

أكد نجل الفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر أن صحة والده جيدة، وأوضح لجمهور ومحبي فن والده أنه غادر المستشفى بعد نوبة قلبية تعرَّض لها.
وقال ابنه "خالد" لـ"سبق": "صحة والدي بخير، وقد غادر المستشفى بعد إجراء قسطرة قلبية له، وهو في المنزل حاليًا".
أكد نجل الفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر أن صحة والده جيدة، وأوضح لجمهور ومحبي فن والده أنه غادر المستشفى بعد نوبة قلبية تعرَّض لها.
وقال ابنه "خالد" لـ"سبق": "صحة والدي بخير، وقد غادر المستشفى بعد إجراء قسطرة قلبية له، وهو في المنزل حاليًا".عبدالكريم عبدالقادر
أكد نجل الفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر أن صحة والده جيدة، وأوضح لجمهور ومحبي فن والده أنه غادر المستشفى بعد نوبة قلبية تعرَّض لها.
وقال ابنه "خالد" لـ"سبق": "صحة والدي بخير، وقد غادر المستشفى بعد إجراء قسطرة قلبية له، وهو في المنزل حاليًا".
أكد نجل الفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر أن صحة والده جيدة، وأوضح لجمهور ومحبي فن والده أنه غادر المستشفى بعد نوبة قلبية تعرَّض لها.
وقال ابنه "خالد" لـ"سبق": "صحة والدي بخير، وقد غادر المستشفى بعد إجراء قسطرة قلبية له، وهو في المنزل حاليًا".