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نجل الفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر: صحة والدي بخير

تعرَّض لأزمة قلبية وأُجريت له عملية قسطرة وغادر المستشفى

أكد نجل الفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر أن صحة والده جيدة، وأوضح لجمهور ومحبي فن والده أنه غادر المستشفى بعد نوبة قلبية تعرَّض لها.

وقال ابنه "خالد" لـ"سبق": "صحة والدي بخير، وقد غادر المستشفى بعد إجراء قسطرة قلبية له، وهو في المنزل حاليًا".

عبدالكريم عبدالقادر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نجل الفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر: صحة والدي بخير
سبق

أكد نجل الفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر أن صحة والده جيدة، وأوضح لجمهور ومحبي فن والده أنه غادر المستشفى بعد نوبة قلبية تعرَّض لها.

وقال ابنه "خالد" لـ"سبق": "صحة والدي بخير، وقد غادر المستشفى بعد إجراء قسطرة قلبية له، وهو في المنزل حاليًا".

21 ديسمبر 2019 - 24 ربيع الآخر 1441
11:35 PM

نجل الفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر: صحة والدي بخير

تعرَّض لأزمة قلبية وأُجريت له عملية قسطرة وغادر المستشفى

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بدر العتيبي - الرياض
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4,890

أكد نجل الفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر أن صحة والده جيدة، وأوضح لجمهور ومحبي فن والده أنه غادر المستشفى بعد نوبة قلبية تعرَّض لها.

وقال ابنه "خالد" لـ"سبق": "صحة والدي بخير، وقد غادر المستشفى بعد إجراء قسطرة قلبية له، وهو في المنزل حاليًا".

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