النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 1966 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 41014

قازاخستان تنهي طوارئ "كورونا".. وتستبقي إجراءات العزل بين الأقاليم

رهنت عودة الأنشطة الاقتصادية والرياضية بمعدل الإصابة

أعلنت السلطات في قازاخستان، اليوم (الاثنين)، أنها ستبقي على إجراءات العزل العام المفروضة في الأقاليم والمدن الكبرى لمكافحة فيروس كورونا المستجد وستسمح بعودة الأعمال تدريجيًا، مع انتهاء حالة الطوارئ التي أعلنتها في مارس (آذار) الماضي لمكافحة الجائحة.

وأفاد مسؤول كبير في مجال الصحة بالبلاد في بيان نقلته "رويترز"، بأن أعمالاً مثل متاجر التجزئة الكبرى والمكاتب والأسواق المكشوفة وصالونات التجميل والصالات الرياضية ستفتح أبوابها في كل إقليم على حدة عندما يسجل الإقليم معدل ارتفاع في عدد حالات الإصابة لا يزيد عن سبعة بالمئة يوميًا لسبعة أيام متتالية.

وأضاف أن الحكومة تخلفت عن متطلبات تقديم الركاب لشهادات طبية قبل الرحلات الجوية ووجود مقعد خالٍ بينهم في الطائرة.

وسجلت قازاخستان الغنية بالنفط والواقعة على الحدود مع الصين، 5126 إصابة بـ"كوفيد-19" و31 وفاة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
قازاخستان تنهي طوارئ "كورونا".. وتستبقي إجراءات العزل بين الأقاليم
سبق

أعلنت السلطات في قازاخستان، اليوم (الاثنين)، أنها ستبقي على إجراءات العزل العام المفروضة في الأقاليم والمدن الكبرى لمكافحة فيروس كورونا المستجد وستسمح بعودة الأعمال تدريجيًا، مع انتهاء حالة الطوارئ التي أعلنتها في مارس (آذار) الماضي لمكافحة الجائحة.

وأفاد مسؤول كبير في مجال الصحة بالبلاد في بيان نقلته "رويترز"، بأن أعمالاً مثل متاجر التجزئة الكبرى والمكاتب والأسواق المكشوفة وصالونات التجميل والصالات الرياضية ستفتح أبوابها في كل إقليم على حدة عندما يسجل الإقليم معدل ارتفاع في عدد حالات الإصابة لا يزيد عن سبعة بالمئة يوميًا لسبعة أيام متتالية.

وأضاف أن الحكومة تخلفت عن متطلبات تقديم الركاب لشهادات طبية قبل الرحلات الجوية ووجود مقعد خالٍ بينهم في الطائرة.

وسجلت قازاخستان الغنية بالنفط والواقعة على الحدود مع الصين، 5126 إصابة بـ"كوفيد-19" و31 وفاة.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
02:24 PM

قازاخستان تنهي طوارئ "كورونا".. وتستبقي إجراءات العزل بين الأقاليم

رهنت عودة الأنشطة الاقتصادية والرياضية بمعدل الإصابة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
455

أعلنت السلطات في قازاخستان، اليوم (الاثنين)، أنها ستبقي على إجراءات العزل العام المفروضة في الأقاليم والمدن الكبرى لمكافحة فيروس كورونا المستجد وستسمح بعودة الأعمال تدريجيًا، مع انتهاء حالة الطوارئ التي أعلنتها في مارس (آذار) الماضي لمكافحة الجائحة.

وأفاد مسؤول كبير في مجال الصحة بالبلاد في بيان نقلته "رويترز"، بأن أعمالاً مثل متاجر التجزئة الكبرى والمكاتب والأسواق المكشوفة وصالونات التجميل والصالات الرياضية ستفتح أبوابها في كل إقليم على حدة عندما يسجل الإقليم معدل ارتفاع في عدد حالات الإصابة لا يزيد عن سبعة بالمئة يوميًا لسبعة أيام متتالية.

وأضاف أن الحكومة تخلفت عن متطلبات تقديم الركاب لشهادات طبية قبل الرحلات الجوية ووجود مقعد خالٍ بينهم في الطائرة.

وسجلت قازاخستان الغنية بالنفط والواقعة على الحدود مع الصين، 5126 إصابة بـ"كوفيد-19" و31 وفاة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,117
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,054
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,312
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,220

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة