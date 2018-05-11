قازاخستان تنهي طوارئ "كورونا".. وتستبقي إجراءات العزل بين الأقاليم

رهنت عودة الأنشطة الاقتصادية والرياضية بمعدل الإصابة

أعلنت السلطات في قازاخستان، اليوم (الاثنين)، أنها ستبقي على إجراءات العزل العام المفروضة في الأقاليم والمدن الكبرى لمكافحة فيروس كورونا المستجد وستسمح بعودة الأعمال تدريجيًا، مع انتهاء حالة الطوارئ التي أعلنتها في مارس (آذار) الماضي لمكافحة الجائحة.

وأفاد مسؤول كبير في مجال الصحة بالبلاد في بيان نقلته "رويترز"، بأن أعمالاً مثل متاجر التجزئة الكبرى والمكاتب والأسواق المكشوفة وصالونات التجميل والصالات الرياضية ستفتح أبوابها في كل إقليم على حدة عندما يسجل الإقليم معدل ارتفاع في عدد حالات الإصابة لا يزيد عن سبعة بالمئة يوميًا لسبعة أيام متتالية.

وأضاف أن الحكومة تخلفت عن متطلبات تقديم الركاب لشهادات طبية قبل الرحلات الجوية ووجود مقعد خالٍ بينهم في الطائرة.

وسجلت قازاخستان الغنية بالنفط والواقعة على الحدود مع الصين، 5126 إصابة بـ"كوفيد-19" و31 وفاة.