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إطلالة مباشرة على الكعبة.. هذه تفاصيل أعلى مصلى معلّق في العالم بمكة

ينتظر التشطيبات النهائية ليكون جاهزاً

تكشّفت معلومات جديدة عن مشروع أعلى مصلى معلّق في العالم، تحتضنه مكة المكرمة، ويقع بإطلالة مباشرة على الكعبة المشرفة، وينتظر التشطيبات النهائية تمهيداً لأخذ التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ليكون جاهزاً.

وبُني المصلى المعلق على ارتفاع 161 متراً، ويطلّ على الكعبة المشرفة، وتبلغ مساحته أكثر من 400 متر مربع، ويتسع لأكثر من 200 مصلٍ.

وقد انتهت المرحلة الأولى من تنفيذه وتشييده ورفعه بين برجيْن توأمين، في المنطقة المحيطة بالحرم المكي الشريف، ويتبقى فقط عملية التشطيب والفرش وأخذ التصاريح اللازمة من الجهات المعنية.

وقال المهندس الاستشاري، ورئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة، أنس صالح صيرفي، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إن "المصلى المعلّق يمتاز بإطلالة مباشرة على الكعبة المشرفة، واتصال سمعي وبصري مع جماعة المسجد الحرام، وذلك ضمن برج جبل عمر، وهو على محور المشاة الرئيسي المؤدي إلى محطة قطار الحرمين عبر مشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي وينتهي بساحة الحرم الشريف.

مكة المكرمة الكعبة الكعبة المشرفة مصلى معلّق المسجد الحرام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إطلالة مباشرة على الكعبة.. هذه تفاصيل أعلى مصلى معلّق في العالم بمكة
سبق

تكشّفت معلومات جديدة عن مشروع أعلى مصلى معلّق في العالم، تحتضنه مكة المكرمة، ويقع بإطلالة مباشرة على الكعبة المشرفة، وينتظر التشطيبات النهائية تمهيداً لأخذ التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ليكون جاهزاً.

وبُني المصلى المعلق على ارتفاع 161 متراً، ويطلّ على الكعبة المشرفة، وتبلغ مساحته أكثر من 400 متر مربع، ويتسع لأكثر من 200 مصلٍ.

وقد انتهت المرحلة الأولى من تنفيذه وتشييده ورفعه بين برجيْن توأمين، في المنطقة المحيطة بالحرم المكي الشريف، ويتبقى فقط عملية التشطيب والفرش وأخذ التصاريح اللازمة من الجهات المعنية.

وقال المهندس الاستشاري، ورئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة، أنس صالح صيرفي، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إن "المصلى المعلّق يمتاز بإطلالة مباشرة على الكعبة المشرفة، واتصال سمعي وبصري مع جماعة المسجد الحرام، وذلك ضمن برج جبل عمر، وهو على محور المشاة الرئيسي المؤدي إلى محطة قطار الحرمين عبر مشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي وينتهي بساحة الحرم الشريف.

11 أكتوبر 2019 - 12 صفر 1441
10:54 PM

إطلالة مباشرة على الكعبة.. هذه تفاصيل أعلى مصلى معلّق في العالم بمكة

ينتظر التشطيبات النهائية ليكون جاهزاً

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
14,995

تكشّفت معلومات جديدة عن مشروع أعلى مصلى معلّق في العالم، تحتضنه مكة المكرمة، ويقع بإطلالة مباشرة على الكعبة المشرفة، وينتظر التشطيبات النهائية تمهيداً لأخذ التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ليكون جاهزاً.

وبُني المصلى المعلق على ارتفاع 161 متراً، ويطلّ على الكعبة المشرفة، وتبلغ مساحته أكثر من 400 متر مربع، ويتسع لأكثر من 200 مصلٍ.

وقد انتهت المرحلة الأولى من تنفيذه وتشييده ورفعه بين برجيْن توأمين، في المنطقة المحيطة بالحرم المكي الشريف، ويتبقى فقط عملية التشطيب والفرش وأخذ التصاريح اللازمة من الجهات المعنية.

وقال المهندس الاستشاري، ورئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة، أنس صالح صيرفي، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إن "المصلى المعلّق يمتاز بإطلالة مباشرة على الكعبة المشرفة، واتصال سمعي وبصري مع جماعة المسجد الحرام، وذلك ضمن برج جبل عمر، وهو على محور المشاة الرئيسي المؤدي إلى محطة قطار الحرمين عبر مشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي وينتهي بساحة الحرم الشريف.

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