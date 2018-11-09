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بالصور.. "سبق" ترصد غرق نفق مخرج الإمام مسلم جنوب الرياض وإغلاق جميع الأنفاق بالطريق

المياه تغطي السيارات بالكامل.. وزحام شديد وتكدس مروري

رصدت "سبق" بالصور غرق نفق مَخرج الإمام مسلم، امتداد طريق ديراب الشفاء، بعد الأمطار الغزيرة التي ضربت العاصمة الرياض اليوم؛ حيث غطت المياه السيارات بالكامل؛ مما دفع الجهات المعنية لإغلاق المداخل والمخارج المؤدية لجميع الأنفاق على امتداد الطريق والذي يشهد زحاماً شديداً.

وشهدت العاصمة الرياض اليوم هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد والبرق، مع هبوب رياح شديدة غرقت معها بعض الشوارع والأنفاق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. "سبق" ترصد غرق نفق مخرج الإمام مسلم جنوب الرياض وإغلاق جميع الأنفاق بالطريق
سبق

رصدت "سبق" بالصور غرق نفق مَخرج الإمام مسلم، امتداد طريق ديراب الشفاء، بعد الأمطار الغزيرة التي ضربت العاصمة الرياض اليوم؛ حيث غطت المياه السيارات بالكامل؛ مما دفع الجهات المعنية لإغلاق المداخل والمخارج المؤدية لجميع الأنفاق على امتداد الطريق والذي يشهد زحاماً شديداً.

وشهدت العاصمة الرياض اليوم هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد والبرق، مع هبوب رياح شديدة غرقت معها بعض الشوارع والأنفاق.

09 نوفمبر 2018 - 1 ربيع الأول 1440
06:09 PM

بالصور.. "سبق" ترصد غرق نفق مخرج الإمام مسلم جنوب الرياض وإغلاق جميع الأنفاق بالطريق

المياه تغطي السيارات بالكامل.. وزحام شديد وتكدس مروري

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قاسم الخبراني - الرياض
23
33,076

رصدت "سبق" بالصور غرق نفق مَخرج الإمام مسلم، امتداد طريق ديراب الشفاء، بعد الأمطار الغزيرة التي ضربت العاصمة الرياض اليوم؛ حيث غطت المياه السيارات بالكامل؛ مما دفع الجهات المعنية لإغلاق المداخل والمخارج المؤدية لجميع الأنفاق على امتداد الطريق والذي يشهد زحاماً شديداً.

وشهدت العاصمة الرياض اليوم هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد والبرق، مع هبوب رياح شديدة غرقت معها بعض الشوارع والأنفاق.

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