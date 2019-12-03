النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كراني": اعتدال حراري لنهاية الأسبوع.. والجمعة تبدأ موجة الصقيع والثلوج

ناتج عن تحرك قطبي على المناطق الشمالية وعدم استقرار

أكد أخصائي وخبير الأرصاد الجوية حسن كراني أن انسحاب الكتلة الباردة شمالاً سيؤدي لاعتدال حراري على مناطق الوسطى والشرقية والغربية، وسوف يبلغ مداه نهاية الخميس القادم على المناطق الشمالية.

وتوقع "كراني" حدوث تحرك قطبي فجر الجمعة على المناطق الشمالية، يؤدي بدوره لعدم استقرار فجر السبت، على القطاع الغربي، ويتحرك للوسطى والشرقية نهاية الأحد مع تكوّن سحب ممطرة، وقد يصاحبه انخفاض في درجة الحرارة إلى صفر ودونه، مع تكوّن صقيع بالإضافة لهطول ثلجي على بعض المناطق الشمالية.

الأرصاد كراني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"كراني": اعتدال حراري لنهاية الأسبوع.. والجمعة تبدأ موجة الصقيع والثلوج
سبق

أكد أخصائي وخبير الأرصاد الجوية حسن كراني أن انسحاب الكتلة الباردة شمالاً سيؤدي لاعتدال حراري على مناطق الوسطى والشرقية والغربية، وسوف يبلغ مداه نهاية الخميس القادم على المناطق الشمالية.

وتوقع "كراني" حدوث تحرك قطبي فجر الجمعة على المناطق الشمالية، يؤدي بدوره لعدم استقرار فجر السبت، على القطاع الغربي، ويتحرك للوسطى والشرقية نهاية الأحد مع تكوّن سحب ممطرة، وقد يصاحبه انخفاض في درجة الحرارة إلى صفر ودونه، مع تكوّن صقيع بالإضافة لهطول ثلجي على بعض المناطق الشمالية.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
05:23 PM

"كراني": اعتدال حراري لنهاية الأسبوع.. والجمعة تبدأ موجة الصقيع والثلوج

ناتج عن تحرك قطبي على المناطق الشمالية وعدم استقرار

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
1
7,114

أكد أخصائي وخبير الأرصاد الجوية حسن كراني أن انسحاب الكتلة الباردة شمالاً سيؤدي لاعتدال حراري على مناطق الوسطى والشرقية والغربية، وسوف يبلغ مداه نهاية الخميس القادم على المناطق الشمالية.

وتوقع "كراني" حدوث تحرك قطبي فجر الجمعة على المناطق الشمالية، يؤدي بدوره لعدم استقرار فجر السبت، على القطاع الغربي، ويتحرك للوسطى والشرقية نهاية الأحد مع تكوّن سحب ممطرة، وقد يصاحبه انخفاض في درجة الحرارة إلى صفر ودونه، مع تكوّن صقيع بالإضافة لهطول ثلجي على بعض المناطق الشمالية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,499
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,867
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,201
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,589

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

وزارة النقل ومطالب الباحة

وزارة النقل ومطالب الباحة

جمعان الكرت
هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان
منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

سعيد آل جندب
دموع الثقافة

دموع الثقافة

ساير المنيعي
خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

حواء القرني
مجموعة العشرين في قلب الرياض

مجموعة العشرين في قلب الرياض

ماجد البريكان
"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة