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بعد تنبيه "الأرصاد".. "مدني مكة" يحذر من التقلبات الجوية

سحب رعدية ممطرة ورياح سطحية تستمر حتى 9 مساء

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة الجميع إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات السلامة في مثل هذه الحالة المناخية.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً عن سحب رعدية ممطرة ومصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على عددٍ من مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل: أضم، والطائف، وميسان، مشيرة إلى أن التنبيه يستمر الساعة التاسعة مساء.

مديرية الدفاع المدني منطقة مكة المكرمة عدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد تنبيه "الأرصاد".. "مدني مكة" يحذر من التقلبات الجوية
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة الجميع إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات السلامة في مثل هذه الحالة المناخية.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً عن سحب رعدية ممطرة ومصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على عددٍ من مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل: أضم، والطائف، وميسان، مشيرة إلى أن التنبيه يستمر الساعة التاسعة مساء.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
02:39 PM

بعد تنبيه "الأرصاد".. "مدني مكة" يحذر من التقلبات الجوية

سحب رعدية ممطرة ورياح سطحية تستمر حتى 9 مساء

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
2,205

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة الجميع إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات السلامة في مثل هذه الحالة المناخية.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً عن سحب رعدية ممطرة ومصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على عددٍ من مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل: أضم، والطائف، وميسان، مشيرة إلى أن التنبيه يستمر الساعة التاسعة مساء.

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