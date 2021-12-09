"التحلية": سنوفر 4 مليارات ريال للناتج المحلي و300 فرصة وظيفية خلال 8 سنوات

عقدت المؤتمر الصحفي لمنافستي الرجيع الملحي وتوطين الأغشية لبحث آفاق المستقبل

عقدت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، اليوم، مؤتمراً صحفياً بمشاركة وزارة الاستثمار، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، إلى جانب المصنعين والمستثمرين ومُلاك التقنيات.



جاء ذلك بحضور عدد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية، حيث كشفت المؤسسة من خلاله عن تفاصيل منافستي "الاستثمار التجاري لمياه الرجيع الملحي"، و"توطين صناعة ونقل معرفة أغشية التناضح العكسي"، اللتان ستُضيفان للناتج المحلي أكثر من 4 مليارات ريال خلال السنوات الثماني القادمة وتُوفران فرصاً وظيفية تصل إلى قرابة 300 فرصة وظيفية.



وأوضح محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله بن إبراهيم العبد الكريم أنهم يعملون مع شركائهم في القطاعات الحكومية ممثلين في هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ووزارة الاستثمار، بهدف تعظيم الاستفادة من ريادة المملكة عالمياً في صناعة التحلية، وتوفير منتجات وطنية تدعم الناتج المحلي خلال السنوات القادمة، لافتاً إلى أن توطين منتج أغشية التناضح العكسي يجئ لكونه منتجاً أساسياً في صناعة التحلية، وله سوق قوي وواعد خلال السنوات القادمة، سواءً في المملكة العربية السعودية أو في السوق العالمي، نظراً لتزايد الاعتماد على تحلية المياه المالحة في العديد من دول العالم.



وشدد المهندس العبدالكريم على أن الفرص الاستثمارية التي تطرحها "التحلية" تحفز على تعاون وتكاتف المصنعين والمستثمرين وملاك التقنية، الذين يمثلون أقطاب المعادلة التي ستلبي بمشيئة الله الاحتياج الكبير والمتنامي لأغشية التناضح العكسي، حيث يبلغ معدل النمو السنوي التراكمي بالمملكة لهذه الأغشية 6٪، ومن المتوقع أن يصل حجم السوق لهذه الاغشية 1.8 مليار ريال سعودي بحلول 2025م، فيما يبلغ معدل النمو السنوي التراكمي لها بدول الخليج 7٪، ومن المتوقع أن يصل حجم السوق في عام 2025 لهذه الأغشية إلى 3.4 مليار ريال سعودي.



وكشف محافظ التحلية النقاب عن مفهوم (تعدين البحار) المفهوم الجديد الداعم لتوطين صناعة التحلية والذي يعزز نمو الصناعات الوطنية الأخرى، وهو المفهوم الذي يستمد قوته من كون صناعة التحلية واحدة من أكبر الصناعات الأساسية في المنطقة، فضلاً عن كونها صناعة واعدة على مستوى العالم، مشيراً إلى أن تعدين البحار يُمثل فتحًا استثماريًا لصناعة جديرة بالاهتمام، لما يتيحه من تعظيم الاستفادة من مياه الرجيع غير المستغل والغني بالمعادن والأملاح، مثل كلورايد الصوديوم والبرومين والمغنيسيوم وغيرها التي تعد رافداً لا غنى عنه في العديد من الصناعات، خاصة مع وجود كميات مستدامة من الرجيع الملحي تصل إلى أكثر من ٩ ملايين متر مكعب يومياً.



وأضاف أن "التحلية" تملك هذه الممكنات والتقنيات وترحب بكافة أنواع التقنيات التي تدعم نمو وازدهار هذه الصناعة وتعزز توجه المستثمرين والمصنعين للاستفادة من منتجات صناعة تعدين البحار والاستثمار فيها، في ظل توقيع "التحلية" أكثر من اتفاقية ومذكرة تفاهم بهذا الشأن مع جهات صناعية تسعى للاستثمار في مياه الرجيع.



ونوه العبدالكريم بالدعم والرعاية والاستثمار السخي الذي تجده صناعة التحلية من حكومة خادم الحرمين الشريفين ما أدى لبناء صروح إنتاج ونقل وتخزين هي الأكبر من نوعها على مستوى العالم، مبيناً أن ما تم إنشاؤه فعلياً من منظومات إنتاج وأنظمة نقل خلال السنوات الأربع الماضية يفوق بكثير ما تم بناؤه خلال الأربعين عاماً الماضية.



وأفاد بأن "التحلية" تأمل الوصول إلى تفاهمات مع المصنعين والمستثمرين وملاك التقنية بشأن هذه الفرص المهمة وإبرام صفقات استثمارية تفتح الباب مستقبلاً لإيجاد أسواق أكبر وأكثر بحيث تستغلها المملكة في تعظيم الاستثمارات النافعة انطلاقاً من كل ممكناتها الاقتصادية الفريدة في مجال صناعة تحلية المياه، لتكون داعماً إضافياً لمساعيها المبذولة نحو استدامة الإمداد واستقرار الطلب على المنتجات المحلية وتوطين الصناعة وزيادة نسبة المحتوى المحلي.



من جهته أبان نائب الرئيس التنفيذي للتطوير بهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية المهندس سامي علي الحجيلان أن لقاء اليوم يأتي في إطار تفعيل وتثمين إحدى ثمرات تفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة لقطاع صناعة تحلية المياه، معتبراً أن أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة أحد الممكنات المحورية التي تساهم بإذن الله في تحقيق الأهداف الوطنية التي وضعتها رؤية 2030 لبناء اقتصاد صناعي متين.



وأكد المهندس الحجيلان بأن توطين صناعة التحلية يمثل أهمية استراتيجية للمملكة خاصة أنها ولله الحمد والمنة تعد من أكبر الدول التي تعمل في مجال صناعة تحلية المياه، مبيناً أنهم في هيئة المحتوى المحلي يعملون بناءً على دراسة الجدوى بالتعاون مع شركائهم في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ووزارة الاستثمار لتوطين صناعة أغشية التناضح العكسي المستخدمة في تحلية المياه ونقل معرفتها التصنيعية إلى المملكة.