"النمر": غير صحيح أن وخز الإبهام والأصابع بإبرة لخروج نقطة دم يخفِّض الضغط والصداع

أكد أنه قد يضر المريض.. والرياضة الهوائية تخفِّف التوتر نحو 30%

حذَّر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، الدكتور خالد النمر، من مقطع فيديو منتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، يُظهر أن وخز الإبهام وأطراف الأصابع بإبرة لخروج نقطة دم يُخفِّض الضغط والصداع الذي قد ينشأ منه، مبينًا أن هذا غير صحيح، وقد يضرُّ المريض بتأخيره أخذ العلاج المناسب لارتفاع الضغط من الطبيب المعالِج.

وقال الدكتور النمر إن مقطع ‏فيديو انتشر، يُظهر أن المشي عند اشتداد الهم يمنع حدوث الجلطة... إلخ، مشيرًا إلى أنه "هنا لا بد من التوضيح أنه ثبت أن الرياضة الهوائية بأي نوع (سير، سباحة، سيكل، مشي ورقص.. إلخ) تُخفِّف التوتر نحو ٣٠ %".





وأكد أن الانفعال الشديد من أسباب الجلطات، وإذا حدث ألم في الصدر فمن الخطأ ممارسة الرياضة، بل لا بد من استدعاء الإسعاف.