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"النمر": غير صحيح أن وخز الإبهام والأصابع بإبرة لخروج نقطة دم يخفِّض الضغط والصداع

أكد أنه قد يضر المريض.. والرياضة الهوائية تخفِّف التوتر نحو 30%

حذَّر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، الدكتور خالد النمر، من مقطع فيديو منتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، يُظهر أن وخز الإبهام وأطراف الأصابع بإبرة لخروج نقطة دم يُخفِّض الضغط والصداع الذي قد ينشأ منه، مبينًا أن هذا غير صحيح، وقد يضرُّ المريض بتأخيره أخذ العلاج المناسب لارتفاع الضغط من الطبيب المعالِج.

وقال الدكتور النمر إن مقطع ‏فيديو انتشر، يُظهر أن المشي عند اشتداد الهم يمنع حدوث الجلطة... إلخ، مشيرًا إلى أنه "هنا لا بد من التوضيح أنه ثبت أن الرياضة الهوائية بأي نوع (سير، سباحة، سيكل، مشي ورقص.. إلخ) تُخفِّف التوتر نحو ٣٠ %".


وأكد أن الانفعال الشديد من أسباب الجلطات، وإذا حدث ألم في الصدر فمن الخطأ ممارسة الرياضة، بل لا بد من استدعاء الإسعاف.

استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي خالد النمر الرياضة الهوائية وخز الإبر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النمر": غير صحيح أن وخز الإبهام والأصابع بإبرة لخروج نقطة دم يخفِّض الضغط والصداع
سبق

حذَّر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، الدكتور خالد النمر، من مقطع فيديو منتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، يُظهر أن وخز الإبهام وأطراف الأصابع بإبرة لخروج نقطة دم يُخفِّض الضغط والصداع الذي قد ينشأ منه، مبينًا أن هذا غير صحيح، وقد يضرُّ المريض بتأخيره أخذ العلاج المناسب لارتفاع الضغط من الطبيب المعالِج.

وقال الدكتور النمر إن مقطع ‏فيديو انتشر، يُظهر أن المشي عند اشتداد الهم يمنع حدوث الجلطة... إلخ، مشيرًا إلى أنه "هنا لا بد من التوضيح أنه ثبت أن الرياضة الهوائية بأي نوع (سير، سباحة، سيكل، مشي ورقص.. إلخ) تُخفِّف التوتر نحو ٣٠ %".


وأكد أن الانفعال الشديد من أسباب الجلطات، وإذا حدث ألم في الصدر فمن الخطأ ممارسة الرياضة، بل لا بد من استدعاء الإسعاف.

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
11:21 PM

"النمر": غير صحيح أن وخز الإبهام والأصابع بإبرة لخروج نقطة دم يخفِّض الضغط والصداع

أكد أنه قد يضر المريض.. والرياضة الهوائية تخفِّف التوتر نحو 30%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذَّر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، الدكتور خالد النمر، من مقطع فيديو منتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، يُظهر أن وخز الإبهام وأطراف الأصابع بإبرة لخروج نقطة دم يُخفِّض الضغط والصداع الذي قد ينشأ منه، مبينًا أن هذا غير صحيح، وقد يضرُّ المريض بتأخيره أخذ العلاج المناسب لارتفاع الضغط من الطبيب المعالِج.

وقال الدكتور النمر إن مقطع ‏فيديو انتشر، يُظهر أن المشي عند اشتداد الهم يمنع حدوث الجلطة... إلخ، مشيرًا إلى أنه "هنا لا بد من التوضيح أنه ثبت أن الرياضة الهوائية بأي نوع (سير، سباحة، سيكل، مشي ورقص.. إلخ) تُخفِّف التوتر نحو ٣٠ %".


وأكد أن الانفعال الشديد من أسباب الجلطات، وإذا حدث ألم في الصدر فمن الخطأ ممارسة الرياضة، بل لا بد من استدعاء الإسعاف.

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