جامعة اليمامة تنظم منتدى عن القانون ورؤية 2020

يناقش 5 محاور مهمة

تنظم جامعة اليمامة منتدى جامعة اليمامة للقانون2020، تحت عنوان "دور القانون في تحقيق أهداف رؤية 2030"، وذلك يومي الأحد والاثنين: 6-7 رجب 1441هـ، الموافق: 1-2 مارس 2020م، حيث يتناول المنتدى أبرز التطورات القانونية التي شهدتها وتشهدها المملكة، والتي سيتم استعراضها ومناقشتها من قبل نخبة من المختصين في القانون، من منسوبي الجهات الحكومية ذات الصلة وقطاع الأعمال من المحامين والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس في كليات القانون والشريعة.

وبهذه المناسبة صرح الأستاذ الدكتور حسام بن محمد رمضان مدير جامعة اليمامة ورئيس اللجنة المنظمة للمنتدى بأن المنتدى يهدف إلى تبني نقاش وحوار موسّع حول دور القانون في تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، بمشاركة جميع الجهات المدعوة. وأشار سعادته إلى أن برنامج منتدى جامعة اليمامة للقانون 2020 يشتمل على كلمات لضيوف متحدثين وحلقات نقاش وعروض لأحدث المستجدات البحثية في مجالات قانونية متعددة، وذلك على الصعيدين الوطني والدولي، خاصة فيما يتعلق بتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة وتشجيع استخدام التقنية وحماية الملكية الفكرية. وبيّن سعادته أن المنتدى سيناقش في حلقات النقاش الصعوبات والتحديات التي تواجه العمل القانوني وكيفية تجاوزها والتغلب عليها والاستفادة من القوانين المقارنة في هذا الشأن، إضافةً إلى آليات رفع كفاءة العاملين في المجالين القانوني والقضائي.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى الدكتور حسام بن محمد رمضان بأن "منتدى جامعة اليمامة للقانون2020" سيناقش خمسة محاور مهمة وهي: تطوير الأنظمة لتحفيز التجارة والاستثمار، وأنظمة الملكية الفكرية وأثرها في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتنمية القدرات البشرية لمواكبة التطور في المنظومة القانونية، والتقنية ودورها في رفع كفاءة الخدمات القضائية، وأيضًا، مهنة المحاماة: رؤية مستقبلية.