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وزير النقل يتفقد ميناء جدة ويشدد على مضاعفة الجهود لدعم خطط التنمية

نوّه بالفرص الاستثمارية الواعدة فيه والمشاريع الحالية والتجهيزات البحرية

زار وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم، ميناء جدة الإسلامي، حيث كان في استقباله رئيس هيئة الموانئ المهندس سعد الخلب، ومدير عام الميناء المهندس ماجد العقروبي.

واستهلّ الوزير "الجاسر" جولته التفقدية بالوقوف على مشروع مبنى المواقف متعدد الأدوار وآخر استعداداته وجاهزيته، مستمعاً إلى شرح مفصل عن المشروع وخدماته وطاقته الاستيعابية والخدمات المقدمة للمسافرين، كما اطلع على محطة الحاويات الجنوبية التابعة لشركة موانئ دبي العالمية.

وتفقّد "الجاسر" بوابة البحر الأحمر، إضافة إلى ساحات الحاويات الشمالية التابعة لمحطة البوابة وآليات سير الأعمال فيه، من خلال عرض مختصر عن مكونات الميناء وتجهيزاته.

ونوّه "الجاسر" بالجهود الكبيرة التي تبذل في الميناء، منوهاً بمستقبل الميناء والفرص الاستثمارية الواعدة فيه، والمشاريع الحالية والتجهيزات البحرية ومناولة البضائع مشددا على مضاعفة الجهود بما يُسهم في دعم خطط التنمية الاقتصادية للمملكة، وتحفيز صناعة الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.

وزير النقل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير النقل يتفقد ميناء جدة ويشدد على مضاعفة الجهود لدعم خطط التنمية
سبق

زار وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم، ميناء جدة الإسلامي، حيث كان في استقباله رئيس هيئة الموانئ المهندس سعد الخلب، ومدير عام الميناء المهندس ماجد العقروبي.

واستهلّ الوزير "الجاسر" جولته التفقدية بالوقوف على مشروع مبنى المواقف متعدد الأدوار وآخر استعداداته وجاهزيته، مستمعاً إلى شرح مفصل عن المشروع وخدماته وطاقته الاستيعابية والخدمات المقدمة للمسافرين، كما اطلع على محطة الحاويات الجنوبية التابعة لشركة موانئ دبي العالمية.

وتفقّد "الجاسر" بوابة البحر الأحمر، إضافة إلى ساحات الحاويات الشمالية التابعة لمحطة البوابة وآليات سير الأعمال فيه، من خلال عرض مختصر عن مكونات الميناء وتجهيزاته.

ونوّه "الجاسر" بالجهود الكبيرة التي تبذل في الميناء، منوهاً بمستقبل الميناء والفرص الاستثمارية الواعدة فيه، والمشاريع الحالية والتجهيزات البحرية ومناولة البضائع مشددا على مضاعفة الجهود بما يُسهم في دعم خطط التنمية الاقتصادية للمملكة، وتحفيز صناعة الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
05:33 PM

وزير النقل يتفقد ميناء جدة ويشدد على مضاعفة الجهود لدعم خطط التنمية

نوّه بالفرص الاستثمارية الواعدة فيه والمشاريع الحالية والتجهيزات البحرية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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زار وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم، ميناء جدة الإسلامي، حيث كان في استقباله رئيس هيئة الموانئ المهندس سعد الخلب، ومدير عام الميناء المهندس ماجد العقروبي.

واستهلّ الوزير "الجاسر" جولته التفقدية بالوقوف على مشروع مبنى المواقف متعدد الأدوار وآخر استعداداته وجاهزيته، مستمعاً إلى شرح مفصل عن المشروع وخدماته وطاقته الاستيعابية والخدمات المقدمة للمسافرين، كما اطلع على محطة الحاويات الجنوبية التابعة لشركة موانئ دبي العالمية.

وتفقّد "الجاسر" بوابة البحر الأحمر، إضافة إلى ساحات الحاويات الشمالية التابعة لمحطة البوابة وآليات سير الأعمال فيه، من خلال عرض مختصر عن مكونات الميناء وتجهيزاته.

ونوّه "الجاسر" بالجهود الكبيرة التي تبذل في الميناء، منوهاً بمستقبل الميناء والفرص الاستثمارية الواعدة فيه، والمشاريع الحالية والتجهيزات البحرية ومناولة البضائع مشددا على مضاعفة الجهود بما يُسهم في دعم خطط التنمية الاقتصادية للمملكة، وتحفيز صناعة الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.

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