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جماهير "بالميراس" تطالب بطرد مدرب "النصر" المحتمل!

طالبت جماهير نادي بالميراس بطرد مدرب الفريق، البرتغالي ابيل فيريرا المرشح لتدريب النصر عقب تلقي الفريق لهزيمة قاسية أمام ساوباولو.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري بفوز ساوباولو بهدفين نظيفين ليوجّه ضربة قوية نحو آمال بالميراس في تحقيق اللقب.

ونشرت جماهير الفريق صوراً مسيئة للمدرب، معبرة عن أمنياتها في رحيله عن تدريب الفريق.

وقال المدرب رداً على غضب الجماهير: "قبل عام لم يكن هناك أحد يصدق ما حققناه؛ لأننا فزنا بلقبين عظيمين، والآن لا يزال أمامنا نهائي نسعى لتحقيقه".

ويستعد بالميراس لمواجهة ⁧‫فلامنغو‬⁩ في نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس في 27 نوفمبر.

وراجت تقارير حول رغبة النصراويين في التعاقد مع المدرب البرتغالي لخلافة ابن جلدته بيدرو ايمانويل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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جماهير "بالميراس" تطالب بطرد مدرب "النصر" المحتمل!
سبق

طالبت جماهير نادي بالميراس بطرد مدرب الفريق، البرتغالي ابيل فيريرا المرشح لتدريب النصر عقب تلقي الفريق لهزيمة قاسية أمام ساوباولو.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري بفوز ساوباولو بهدفين نظيفين ليوجّه ضربة قوية نحو آمال بالميراس في تحقيق اللقب.

ونشرت جماهير الفريق صوراً مسيئة للمدرب، معبرة عن أمنياتها في رحيله عن تدريب الفريق.

وقال المدرب رداً على غضب الجماهير: "قبل عام لم يكن هناك أحد يصدق ما حققناه؛ لأننا فزنا بلقبين عظيمين، والآن لا يزال أمامنا نهائي نسعى لتحقيقه".

ويستعد بالميراس لمواجهة ⁧‫فلامنغو‬⁩ في نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس في 27 نوفمبر.

وراجت تقارير حول رغبة النصراويين في التعاقد مع المدرب البرتغالي لخلافة ابن جلدته بيدرو ايمانويل.

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
07:31 PM

جماهير "بالميراس" تطالب بطرد مدرب "النصر" المحتمل!

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محمد السيّد - الرياض
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طالبت جماهير نادي بالميراس بطرد مدرب الفريق، البرتغالي ابيل فيريرا المرشح لتدريب النصر عقب تلقي الفريق لهزيمة قاسية أمام ساوباولو.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري بفوز ساوباولو بهدفين نظيفين ليوجّه ضربة قوية نحو آمال بالميراس في تحقيق اللقب.

ونشرت جماهير الفريق صوراً مسيئة للمدرب، معبرة عن أمنياتها في رحيله عن تدريب الفريق.

وقال المدرب رداً على غضب الجماهير: "قبل عام لم يكن هناك أحد يصدق ما حققناه؛ لأننا فزنا بلقبين عظيمين، والآن لا يزال أمامنا نهائي نسعى لتحقيقه".

ويستعد بالميراس لمواجهة ⁧‫فلامنغو‬⁩ في نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس في 27 نوفمبر.

وراجت تقارير حول رغبة النصراويين في التعاقد مع المدرب البرتغالي لخلافة ابن جلدته بيدرو ايمانويل.

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