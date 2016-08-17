نائب عراقي يثمِّن خدمات السعودية للحجاج: أنتم ترفعون الرأس

أشاد برقي البنية التحتية وإدارة الحشود وتوافُر الخدمات الطبية

أبدى عضو مجلس النواب العراقي خالد المفرجي سروره وافتخاره بخدمة السعودية للحجاج، ونجاح الموسم بتمكين المسلمين من تأدية المناسك.. وكرر جملة "أنتم ترفعون الرأس".

وتفصيلاً، قال الحاج "الفرجي": أوصل تحياتي إلى وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وإلى الإخوة العاملين في هذه الوزارة العظيمة، أقول لكم: بارك الله فيكم على ما قدمتموه من خدمة كبيرة وعظيمة ورائعة للحجاج الذين أدوا مناسك الحج هذا الموسم. والله لقد رفعتم رؤوسنا ورؤوس كل المسلمين على هذه الخدمة الكبيرة، خاصة في برنامج ضيافة خادم الحرمين الشريفين.

وأضاف: شيء يفرح النفس عندما نرى كل هذه الخدمات تقدَّم للأعداد المليونية من الحجيج، وفي الوقت نفسه هناك انتظام في البرنامج، وفي كل حلقات موسم الحج. وكذلك البنية التحتية راقية، والحركة منتظمة جدًّا لنقل الحجيج، والمطاعم والخدمات الطبية متوافرة، مع تسهيل تواصل الحجيج مع أهلهم في بلدانهم.

وختم "المفرجي" بالقول: بارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المملكة العربية السعودية، ويحفظ الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان، ويحفظ الوزير، وجميع الإخوة العاملين في هذه الوزارة.