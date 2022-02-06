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"مايكروسوفت" تطرح تحديثاً "آمناً" لمتصفحها "إيدج"

أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، طرحها تحديثاً جديداً للمتصفح الخاص بها "إيدج" يعطي أولوية لأمان المستخدمين.

وأوضحت "مايكروسوفت" أنها أضافت "وضعية التصفح الآمن" لمستخدمي متصفح "إيدج"، بحسب ما أورده موقع "تايمز نيوز ناو".

وسيعطي التحديث طبقة أمان إضافية عند تصفح الإنترنت عبر إصدارات "إيدج" على أنظمة ويندوز وماك ولينكس، لضمان خصوصيتهم وعدم إطلاع أي مواقع على ملفاتهم وبياناتهم الشخصية.

وأشارت "مايكروسوفت" إلى أنها ستبدأ بطرح التحديث لكافة المستخدمين حول العالم تباعاً خلال الفترة المقبلة.

شركة مايكروسوفت الأمريكية

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"مايكروسوفت" تطرح تحديثاً "آمناً" لمتصفحها "إيدج"
سبق

أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، طرحها تحديثاً جديداً للمتصفح الخاص بها "إيدج" يعطي أولوية لأمان المستخدمين.

وأوضحت "مايكروسوفت" أنها أضافت "وضعية التصفح الآمن" لمستخدمي متصفح "إيدج"، بحسب ما أورده موقع "تايمز نيوز ناو".

وسيعطي التحديث طبقة أمان إضافية عند تصفح الإنترنت عبر إصدارات "إيدج" على أنظمة ويندوز وماك ولينكس، لضمان خصوصيتهم وعدم إطلاع أي مواقع على ملفاتهم وبياناتهم الشخصية.

وأشارت "مايكروسوفت" إلى أنها ستبدأ بطرح التحديث لكافة المستخدمين حول العالم تباعاً خلال الفترة المقبلة.

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
01:14 PM

"مايكروسوفت" تطرح تحديثاً "آمناً" لمتصفحها "إيدج"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، طرحها تحديثاً جديداً للمتصفح الخاص بها "إيدج" يعطي أولوية لأمان المستخدمين.

وأوضحت "مايكروسوفت" أنها أضافت "وضعية التصفح الآمن" لمستخدمي متصفح "إيدج"، بحسب ما أورده موقع "تايمز نيوز ناو".

وسيعطي التحديث طبقة أمان إضافية عند تصفح الإنترنت عبر إصدارات "إيدج" على أنظمة ويندوز وماك ولينكس، لضمان خصوصيتهم وعدم إطلاع أي مواقع على ملفاتهم وبياناتهم الشخصية.

وأشارت "مايكروسوفت" إلى أنها ستبدأ بطرح التحديث لكافة المستخدمين حول العالم تباعاً خلال الفترة المقبلة.

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