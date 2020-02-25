قواسم مشتركة في حالات "كورونا" بالكويت والبحرين .. الرقم ٨ والمصدر ايران

يخضعون وجميع الحالات المصابة لمتابعة مستمرة وعناية فائقة من الفرق الطبية

قاسمان مشتركان وردا في إعلان الكويت والبحرين، الثلاثاء، حول اكتشاف حالات جديدة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد، حيث إن جميعهم كانوا قادمين من إيران، وارتفع العدد الي 8 حالات في كل بلد.

وأكّدت الكويت اكتشاف 3 حالات إصابة جديدة بالفيروس؛ ما يرفع عدد المرضى في البلاد إلى 8.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزارة الصحة، قولها إنه "تم تأكيد إصابة 3 مواطنين كويتيين بالفيروس؛ ليصل بذلك عدد الحالات المؤكد إصابتها في الكويت إلى 8 حتى الآن".

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الإصابات الثلاث الجديدة كانت لمواطنين قادمين من إيران، ممّن كانوا في الحجر الصحي الإجباري.

وتابعت أنهم جميعاً "بصحة جيدة"، حيث تم عزلهم في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المجهزة للتعامل مع الفيروس.

وأكدت وزارة الصحة أنه "لم يتم استثناء جميع ركاب رحلتين وصلتا فجر الإثنين من طهران وقم من الحجر الصحي الإجباري".

وأمس أعلنت الكويت تسجيل 5 حالات إصابة بالفيروس، لأشخاص كانوا على متن رحلة آتية من مدينة مشهد الإيرانية.

ودفع ذلك مجلس الوزراء الكويتي، مساء الإثنين، إلى "إلغاء كافة فعاليات الأعياد الوطنية والشعبية التي كانت مقررة يومَي الثلاثاء والأربعاء"، للاحتفال بعيد الاستقلال والتحرير من الغزو العراقي.

وأشار المجلس، في بيان، إلى أن "الوضع استثنائي يستوجب تدابير استثنائية صارمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وتجنب انتشار الوباء".

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة في البحرين تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بالفيروس، لمواطنين بحرينيين وسعوديين قادمين من إيران عن طريق دبي عبر مطار البحرين الدولي.

وقالت وكالة أنباء البحرين إن المصابين "تم فحصهم فور وصولهم إلى المملكة وإجراء جميع التحاليل اللازمة، وهم في القاعة المخصصة لفحص القادمين من الدول الموبوءة بالمطار التي أكدت إصابتهم بالفيروس؛ ليبلغ بذلك عدد الحالات المؤكدة إصابتها في المملكة 8 حالات".

وأوضحت وزارة الصحة أن الحالات المصابة وصلت إلى المملكة قبل صدور قرار شؤون الطيران المدني، بتعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبي الدولي لمدة 48 ساعة.

كما أوضحت الوزارة أنها اتخذت كل الإجراءات الاحترازية لفحص جميع الركاب القادمين من الدول الموبوءة، وبعد التأكد من ظهور أعراض الفيروس عليهم يتم نقلهم فوراً إلى مركز إبراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية، وعزلهم لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

وأشارت الوزارة إلى أن الحالات المصابة الجديدة البالغة 6 حالات، هي لمواطنين بحرينيين اثنين (رجل وامرأة)، و4 مواطنات سعوديات كانوا قد وصلوا إلى البلاد بعد زيارة إيران، ويخضعون هم وجميع الحالات المصابة لمتابعة مستمرة وعناية فائقة من قِبل الفريق الطبي المختص، مؤكدة الوزارة أنه تم نقل مرافقي المصابين للعزل أيضاً كإجراءٍ احترازي بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.