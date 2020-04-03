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ارتفاع مصابي كورونا في روسيا إلى 4149 حالة

حصيلة الوفيات جراء الفيروس 34 شخصًا

سجلت "روسيا اليوم"، 601 إصابة جديدة، وأربع حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 4149 إصابة والوفيات إلى 34 شخصًا.

وقالت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة كورونا: الإصابات الجديدة سجلت في 32 من أقاليم روسيا، وتعود 448 إصابة إلى العاصمة موسكو، إضافة إلى 34 إصابة سجلت في ضواحيها.

وأعلنت السلطات المحلية في العاصمة الروسية موسكو شفاء 28 مريضًا من فيروس كورونا المستجد، وخروجهم من المستشفيات؛ ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 168 شخصًا.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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ارتفاع مصابي كورونا في روسيا إلى 4149 حالة
سبق

سجلت "روسيا اليوم"، 601 إصابة جديدة، وأربع حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 4149 إصابة والوفيات إلى 34 شخصًا.

وقالت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة كورونا: الإصابات الجديدة سجلت في 32 من أقاليم روسيا، وتعود 448 إصابة إلى العاصمة موسكو، إضافة إلى 34 إصابة سجلت في ضواحيها.

وأعلنت السلطات المحلية في العاصمة الروسية موسكو شفاء 28 مريضًا من فيروس كورونا المستجد، وخروجهم من المستشفيات؛ ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 168 شخصًا.

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
03:03 PM

ارتفاع مصابي كورونا في روسيا إلى 4149 حالة

حصيلة الوفيات جراء الفيروس 34 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت "روسيا اليوم"، 601 إصابة جديدة، وأربع حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 4149 إصابة والوفيات إلى 34 شخصًا.

وقالت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة كورونا: الإصابات الجديدة سجلت في 32 من أقاليم روسيا، وتعود 448 إصابة إلى العاصمة موسكو، إضافة إلى 34 إصابة سجلت في ضواحيها.

وأعلنت السلطات المحلية في العاصمة الروسية موسكو شفاء 28 مريضًا من فيروس كورونا المستجد، وخروجهم من المستشفيات؛ ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 168 شخصًا.

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