"ملكية ينبع" تناقش مع وفد شركة "ياسرف" آخر تطورات برامج تمليك المساكن للموظفين
في إطار تعزيز التعاون بينها وبين شركائها في القطاع الصناعي
التقى أمس الرئيسُ التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي، الرئيسَ وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة "ياسرف" المهندس محمد بن نغاش آل نغاش والوفد المرافق له، بحضور مدير عام تطوير الاستثمار ومدير عام الشؤون الفنية.
وتم خلال اللقاء مناقشة آخر تطورات برامج تمليك المساكن لموظفي الشركة في مرحلة الإنشاء وخطط تسليمها للموظفين، بالإضافة إلى التوسع والاحتياج المستقبلي للبرنامج.
يأتي ذلك امتدادًا لسعي الهيئة الملكية بينبع لتعزيز التعاون بينها وبين شركائها في القطاع الصناعي من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمدينة ينبع الصناعية.
"ملكية ينبع" تناقش مع وفد شركة "ياسرف" آخر تطورات برامج تمليك المساكن للموظفين
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-11-10
التقى أمس الرئيسُ التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي، الرئيسَ وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة "ياسرف" المهندس محمد بن نغاش آل نغاش والوفد المرافق له، بحضور مدير عام تطوير الاستثمار ومدير عام الشؤون الفنية.
وتم خلال اللقاء مناقشة آخر تطورات برامج تمليك المساكن لموظفي الشركة في مرحلة الإنشاء وخطط تسليمها للموظفين، بالإضافة إلى التوسع والاحتياج المستقبلي للبرنامج.
يأتي ذلك امتدادًا لسعي الهيئة الملكية بينبع لتعزيز التعاون بينها وبين شركائها في القطاع الصناعي من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمدينة ينبع الصناعية.
10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
08:22 AM
"ملكية ينبع" تناقش مع وفد شركة "ياسرف" آخر تطورات برامج تمليك المساكن للموظفين
في إطار تعزيز التعاون بينها وبين شركائها في القطاع الصناعي
التقى أمس الرئيسُ التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي، الرئيسَ وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة "ياسرف" المهندس محمد بن نغاش آل نغاش والوفد المرافق له، بحضور مدير عام تطوير الاستثمار ومدير عام الشؤون الفنية.
وتم خلال اللقاء مناقشة آخر تطورات برامج تمليك المساكن لموظفي الشركة في مرحلة الإنشاء وخطط تسليمها للموظفين، بالإضافة إلى التوسع والاحتياج المستقبلي للبرنامج.
يأتي ذلك امتدادًا لسعي الهيئة الملكية بينبع لتعزيز التعاون بينها وبين شركائها في القطاع الصناعي من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمدينة ينبع الصناعية.