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"آل إبراهيم" يشجب بأشد العبارات مواقف وزير الإعلام اللبناني "قرداحي"

استنكر ما ساقته من اتهامات مغرضة استهدفت المملكة العربية والإمارات

‏شجب رئيس مجلس إدارة "مجموعة mbc" الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم بأشد العبارات المواقف الأخيرة التي أطلقها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي في مقابلات تلفزيونية، مستنكراً ما ساقته من اتهامات مغرضة استهدفت المملكة العربية السعودية تحديداً، وكذلك دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال "البيان" الذي نشرته "مجموعة mbc" على حسابها الرسمي في "تويتر": "شجب رئيس مجلس إدارة مجموعة mbc الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم بأشد العبارات المواقف الأخيرة التي أطلقها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي في مقابلات تلفزيونية، مستنكراً ما ساقته من اتهامات مغرضة استهدفت المملكة العربية السعودية تحديدًا، وكذلك دولة الإمارات العربية المتحدة".

واعتبر "آل إبراهيم" تلك المواقف الصادرة عن "قرداحي" بأنها مستغربة جداً وغير مقبولة بتاتاً، ولا تعبّر إلا عن الآراء السياسية المنحازة والمنحرفة لمطلقيها، والمجحفة بحق ثوابتنا وتضحياتنا ومواجهتنا شبه اليومية للاعتداءات الإرهابية على أهلنا وأراضينا في المملكة، والعابرة للحدود والقيود، في لبنان واليمن والعراق وغيرها من الدول العربية التي تخضع لمنطق الإرهاب وسطوة السلاح.

يُذكر أن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي الذي أصدر تصريحات مسيئة للسعودية كان سابقًا أحد منسوبي "مجموعة mbc"، وقدم العديد من البرامج في قنواتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل إبراهيم" يشجب بأشد العبارات مواقف وزير الإعلام اللبناني "قرداحي"
سبق

‏شجب رئيس مجلس إدارة "مجموعة mbc" الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم بأشد العبارات المواقف الأخيرة التي أطلقها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي في مقابلات تلفزيونية، مستنكراً ما ساقته من اتهامات مغرضة استهدفت المملكة العربية السعودية تحديداً، وكذلك دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال "البيان" الذي نشرته "مجموعة mbc" على حسابها الرسمي في "تويتر": "شجب رئيس مجلس إدارة مجموعة mbc الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم بأشد العبارات المواقف الأخيرة التي أطلقها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي في مقابلات تلفزيونية، مستنكراً ما ساقته من اتهامات مغرضة استهدفت المملكة العربية السعودية تحديدًا، وكذلك دولة الإمارات العربية المتحدة".

واعتبر "آل إبراهيم" تلك المواقف الصادرة عن "قرداحي" بأنها مستغربة جداً وغير مقبولة بتاتاً، ولا تعبّر إلا عن الآراء السياسية المنحازة والمنحرفة لمطلقيها، والمجحفة بحق ثوابتنا وتضحياتنا ومواجهتنا شبه اليومية للاعتداءات الإرهابية على أهلنا وأراضينا في المملكة، والعابرة للحدود والقيود، في لبنان واليمن والعراق وغيرها من الدول العربية التي تخضع لمنطق الإرهاب وسطوة السلاح.

يُذكر أن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي الذي أصدر تصريحات مسيئة للسعودية كان سابقًا أحد منسوبي "مجموعة mbc"، وقدم العديد من البرامج في قنواتها.

27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443
07:16 PM

"آل إبراهيم" يشجب بأشد العبارات مواقف وزير الإعلام اللبناني "قرداحي"

استنكر ما ساقته من اتهامات مغرضة استهدفت المملكة العربية والإمارات

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عبدالرحمن السلماني - الرياض
15
6,900

‏شجب رئيس مجلس إدارة "مجموعة mbc" الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم بأشد العبارات المواقف الأخيرة التي أطلقها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي في مقابلات تلفزيونية، مستنكراً ما ساقته من اتهامات مغرضة استهدفت المملكة العربية السعودية تحديداً، وكذلك دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال "البيان" الذي نشرته "مجموعة mbc" على حسابها الرسمي في "تويتر": "شجب رئيس مجلس إدارة مجموعة mbc الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم بأشد العبارات المواقف الأخيرة التي أطلقها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي في مقابلات تلفزيونية، مستنكراً ما ساقته من اتهامات مغرضة استهدفت المملكة العربية السعودية تحديدًا، وكذلك دولة الإمارات العربية المتحدة".

واعتبر "آل إبراهيم" تلك المواقف الصادرة عن "قرداحي" بأنها مستغربة جداً وغير مقبولة بتاتاً، ولا تعبّر إلا عن الآراء السياسية المنحازة والمنحرفة لمطلقيها، والمجحفة بحق ثوابتنا وتضحياتنا ومواجهتنا شبه اليومية للاعتداءات الإرهابية على أهلنا وأراضينا في المملكة، والعابرة للحدود والقيود، في لبنان واليمن والعراق وغيرها من الدول العربية التي تخضع لمنطق الإرهاب وسطوة السلاح.

يُذكر أن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي الذي أصدر تصريحات مسيئة للسعودية كان سابقًا أحد منسوبي "مجموعة mbc"، وقدم العديد من البرامج في قنواتها.

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